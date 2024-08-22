ÜNLÜ & Co'da üst düzey atama

Levent Ulusoy, "Başta dijital mecralar olmak üzere yenilikçi, etkili ve bütünsel çalışmalarla ÜNLÜ & Co ve iştiraklerini iş hedeflerine ulaşmasına destek olacağız. Bunun yanında girişimcilik, kapsayıcılık, eğitim ve sanat alanlarında süregelen etki yatırımlarımızdan aldığımız güçle şirketi sürdürülebilirlik alanında da öncü finansal kurumlardan biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ulusoy, MBA derecesini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. Havacılık, danışmanlık ve finans sektörlerinde 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunan Ulusoy son olarak 2015-2024 arasında Alternatif Bank ve iştiraklerinin kurumsal iletişim, marka yönetimi, dijital pazarlama ve sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik ederek önemli dönüşüm süreçlerine katkıda bulundu.