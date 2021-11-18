Ünlü & Co’ya ‘Satın Alma ve Birleşme İşlemlerinin Lideri’ ödülü

Ünlü & Co, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, ‘Kurumsal Finansman İşlemleri’ kategorisinde ‘Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020’ ödülü aldı.

Ödüle ilişkin açıklama yapan Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, ödüle layık görüldüklerin için memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'deki finansal piyasaların gelişmesi için 25 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ünlü, aracılık ettikleri işlerdeki başarıları sayesinde Türkiye'nin en itibarlı yatırım kuruluşlarından olduklarını bildirdi.

“13 milyar doların üzerinde yatırımı ülkemize kazandırdık”

Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazar lideri olduklarını belirten Ünlü, şu ifadeleri kullandı: "Yatırım bankası kurma hedefimizi gerçekleştirdiğimizde verdiğimiz hizmetleri genişleterek öncü konumumuzu pekiştireceğiz. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı birleşme ve satın alma işlemleriyle bugüne kadar 13 milyar doların üzerinde yatırımı ülkemize kazandırdık. Son bir yılda Kümaş Manyezit, Sek Süt, Olmuksan, Assan Gıda, Ekol Ofset ve Etap Enjeksiyon & Etap Doğan gibi sektörünün önemli şirketlerinin birleşme ve satın alma işlemlerine aracılık ettik. Çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizler için ek bir motivasyon kaynağı oluyor. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz ile gelecek dönemde de çalışmalarımızı aynı inançla yürütmeye devam edeceğiz."