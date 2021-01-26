Ünlü girişimci Hamdi Ulukaya, ABD'lilere kahve içirecek

Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok satan yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, girişimlerine bir yenisini ekledi. Bir dönem kahve zinciri satın alan Ulukaya, bu pazarda büyümek amacıyla önemli bir adım atarak hazır kahve pazarına giriş yaptı. Erzincanlı iş insanı bu girişimiyle ABD'lilere yoğurttan sonra bu kez de kahve içirecek.

ABD’de alkolsüz içecek endüstrisinin en hızlı büyüyen segmenti olan hazır kahve pazarına Chobani Coffee markasıyla giren Ulukaya, dört ayrı kategorideki ürünlerini satışa sundu. “Artık kahvedeyiz” diyerek sosyal medyada yeni girişimini duyuran Ulukaya, Starbucks’a meydan okuyacak.

4 milyar dolarlık pazardan pay istiyor

Giderek tüketimi artan ve ABD’de yıllık 4 milyar dolarlık bir pazarı bulunan içime hazır kahve için çalışmalar bir süre önce başlamıştı. İlk olarak kahve için krema ürünleri üretmeye başlayan şirket, bu alanda kaydettiği büyümeyi görünce devamını da getirmek istedi.



Önce kremasıyla başlayan ve kahveye uzanan bu girişiminde Ulukaya, sağlık vurgusunu da ön plana çıkarıyor. İçime hazır soğuk preslenmiş kahveler, doğal ürünler kullanılarak hazırlandığı vurgusuyla satışa çıkarıldı. Tatlandırıcı ve yapay malzemeler içermemesi sebebiyle ilgi gören marka, Chobani kreması ve gerçek sütle hazırlanarak raflara girdi.

Hamdi Ulukaya kimdir?

Erzincan’ın İliç ilçesinde süt ürünleri üreten bir ailede doğdu. İngilizce öğrenmek için Amerika’ya gittikten sonra, New York'un kuzeyinde kapatılmış olan bir yoğurt fabrikasını satın aldı ve beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak Chobani’yi ABD’nin en hızlı büyüyen markası yaptı.

İş insanı aynı zamanda Dünyayı Değiştiren Şirketler ve Dünyanın en Yenilikçi Şirketi gibi ödüllerin de sahibi. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi platformunun da kurucusu.