Ünlü İspanyol markası Türkiye yolunda

Necla DALAN

Ünlü İspanyol ayakkabı markası Camper, 2023’te Türkiye’de üretim yapmayı hedefliyor. Camper Türkiye Genel Müdürü Ulaş Divarcı, “Camper, 50 ülkede 300’den fazla mağaza sayısı ile dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Üretimi Portekiz, Vietnam, Kamboçya ve Endonezya’da yapıyor. Türkiye bizim önemli pazarlarımızın başında geliyor. Türkiye’de 24 mağazamız var. 24 mağazayla dünyada en çok mağazası olan 3’üncü ülkeyiz. Sadece İstanbul’da 17 mağazamız var. Fransa’ya baktığımızda toplam 10 mağaza, Londra’da ise 4 mağaza var. Önümüzdeki süreç için çok agresif bir mağaza açma planımız yok. 3 yıl içinde mağaza sayısını 30’a tamamlamayı hedefliyoruz. 2023 yılına kadar da üretimi Türkiye’de yapma hedefimiz var” diye konuştu.

Özellikle pandemi döneminde online kanalda ciddi büyüme olduğunu ve Camper olarak bu kanalda her yıl yüzde 70 büyüdüklerini dile getiren Divarcı, “Online kanalda büyümemiz devam edecek. 3 yıl içinde online tüm işimizin yüzde 50’sini oluşturacak” dedi.

Bu sezon dış tabanlarda şeker kamışı kullanıldı

Sürdürülebilirliğin odaklarında olduğuna da değinen Ulaş Divarcı, Zaragoza’da sadece geri dönüşümlü ürün satan mağazanın Türkiye’de de açılmasını hedefl ediklerini anlattı. Divarcı, şöyle devam etti:

“Biz niş bir markayız. Her kategoride rekabet edebiliyoruz. Ürünlerimizin yüzde 65’i sürdürülebilirlik kriterlerine uygun. Koleksiyonlarımızın üst yüzeylerinin yüzde 90’ı plastik içermez, yüzde 20’si ise geri dönüştürülen materyaller kullanılarak üretiliyor. Yine ayakkabılarımız için kullanılan derilerin yüzde 97’si deri endüstrisi genelinde sürdürülebilir çevresel uygulamaları dikkate alan sertifikalı üreticiler tarafından üretilen deriler ile tasarlanıyor. Yine ayakkabılarımız için kullandığımız kotonların yüzde 100’ü geri dönüştürülmüş, organik ya da daha iyi koton girişimi (BCI) sertifikalı. Koleksiyonlarımızda sadece geri dönüştürülmüş BCI veya organik koton kullanmak için çalışıyoruz. Yine astarlarımızın yüzde 100’ü geri dönüştürülmüş pet’ten yapılmıştır. Dış tabanlarımızın yüzde 43’ü doğal ya da geri dönüştürülmüş materyallerden oluşur. Bu sezon bazı dış tabanlarımızda doğal bir malzeme olan şeker kamışı kullandık. Şeker kamışı enerji tasarrufu sağlayan doğal bir bitkidir. Çabuk büyür ve atmosferdeki karbonu azaltır. Camper ayakkabılarının yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir ürün olmasından gurur duyuyoruz. Bu nedenle ikonik pelotas Ariel modelimize de ömür boyu garanti veriyoruz.”

Ruslar ve Uzakdoğulular ayakkabı almaya geliyor

Ulaş Divarcı, son dönemde kurlardaki artış nedeniyle Türkiye’nin turistler için gözde alışveriş ülkesi haline geldiğini söyledi. Kendi markaları için de özellikle Rusya ve Uzakdoğu ülkelerinden alışverişe gelenlerin sayısında artış olduğunu kaydeden Divarcı, şöyle devam etti: “Şu anda Türkiye’de ürünlerimiz Avrupa’ya göre yüzde 20 daha ucuz. Avrupalılar, Ruslar ve Uzakdoğulular Türkiye’ye gelip Camper alıyor. Güney Kore’de ayakkabılarımız ortalama 220 Euro. Türkiye’deki Koreli şirketlerin çalışanları sürekli bizden ayakkabı alıp oraya gönderiyor.”