Ünlü moda markası Zeki Triko, icradan satıldı

Zeki Triko markalarının icradan satıldığı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan, ünlü mayo üreticisi Zeki Triko son yıllardaki kötü gidişatın sonunda faaliyetlerine son vermişti.

Şirkete ait markalar alacaklılar tarafından icradan satışa çıkartılmış ve İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından satışı Aralık 2021'de gerçekleşti.

1958’den 2021 yılına kadar faaliyet gösteren marka, mayo sektörünün lideri konumunda bulunuyordu.

Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid’in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.