Ünlü yatırım fonu, ISS Türkiye’ye ortak oldu

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz ay Rönesans Holding’in yaptığı İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri’nin bazı birimlerini işletilmesi yapan Rönesans İşletme Hizmetleri şirketlerinde hisse satışı ile ilgili bir bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşarak, sunduğu destek hizmetlerle sağlık sektöründe Türkiye'nin en büyük işletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş’de bir satış süreci yaşandığı, birçok dış kaynak hizmetlerinin Danimarkalı ISS Facilities’e ait ISS Tesis Yönetim Hizmetleri firmasına devredildiğini 21 Haziran’da Türkiye’de ilk kez Dünya Gazetesi’nde duyurmuştuk. Haberimizin ardından geçen hafta da ISS’de yaşanan bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmış, Danimarkalı firmanın Türkiye birimi olan ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin bir kısmının Lüksemburg merkezli bir fon tarafından satın alınacağını duyurmuştuk. İşte o satış görüşmeleri tamamlandı ve ISS tesis Yönetim’in belirli bir bölümü Skylander S.a.r.l adlı firmaya devredildi. Peki Skylander adlı Lüksemburglu şirket kimin?

3.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI

İşte onun yanıtını ise Rekabet Kurumu verdi. Kurum’dan yapılan onay açıklamasında Lüksemburg’daki şirketin Türkiye’de birçok şirkette payı bulunan yatırım fonu Actera Grubu’nun olduğu belirtildi. Actera Grubu, son yıllarda adından sıkça söz ettiren satın almalara ve ortaklıklara imza attı. İstanbul merkezli fonun farklı sektörlerde 20’ye yakın önemli yatırımı bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösteren bu şirketlere 3.3 milyar dolarlık yatırım yapan Actera’nın şu anda ve geçmiş dönemde portföyüne Mey, Karnaval Media, Mac Fit, Mars Cinema Group, Çelebi, Standard Profil, Kamil Koç, Korozo gibi dev firmalar girdi. Son olarak bu listeye Martı ve PayTR gibi sektörünün öncü firmaları eklendi.