Üntel Kablo İSO 500'de

Kablo sektörünün önde gelen şirketlerinden Üntel Kablo, 2020 yılı İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer aldı. Yüzde 100 yerli sermaye ile 1972 yılında kurulan Üntel Kablo, yaptığı yatırımlar ve artan üretim hacmi ile tarihinde ilk kez listeye giriş yapmanın gururunu yaşıyor.

Kocaeli Dilovası’ndaki 43.000 m² alana kurulu tesislerinde üretimlerini sürdüren Üntel, gemi inşa sanayi, madenler, hava alanı pist aydınlatmaları, demiryolları, offshore petrol platformları, endüstriyel tesisler, rafineriler, fabrikalar, vinçler ve savunma sanayi gibi birçok endüstri için kablo çözümleri sunuyor. Standart ürünlerin yanı sıra kauçuk ve özel kablolar imalatı üzerine uzmanlaşan şirket, üretiminin yüzde 60’ından fazlasını ihraç ediyor. 70’in üzerinde ülkede ürünlerini müşterileriyle buluşturan Üntel, geniş ürün portföyü ve stok yelpazesi ile yerli ve yabancı birçok kamu ve sanayi kuruluşunun onaylı tedarikçi listesinde yer alırken aynı zamanda distribütör ve toptancılara da hizmet veriyor.

Ülkemizde ve dünyada, ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek MİLGEM Korvetleri, Dublin Havalimanı pist aydınlatmaları, Amerika Donanması için üretilecek Navajo sınıfı T-ATS 6 arama kurtarma gemileri ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi prestijli projelerin kablo tedariğini yapan Üntel Kablo, 2019 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 50. sırada yer almıştı.

Ar-Ge Merkezi kurulumunu tamamladı

Üntel Kablo üst yönetim hedefleri ve firmanın yatırım planları kapsamında, geçtiğimiz aylarda Ar-Ge merkezi olma şartlarına uygunluk konusunda denetimleri başarıyla tamamlayarak resmi olarak Ar-Ge merkezinin kurulumunu da tamamladı. Üntel, bu sayede firma bünyesinde yapılmakta olan Ar-Ge, tasarım ve inovasyon çalışmalarını bir basamak daha yükselterek “Arge Merkezi” çatısı altında topladı. Şirket, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda dünyada az sayıda kablo üreticisinin sahip olduğu VG95218 / 60-61-62-63-64-65 ve 66 donanma tipi güç, telekomünikasyon ve sinyal kablolarını sertifikalandıran ilk ve tek Türk kablo üreticisi olma özelliğini ise halen koruyor.

B2Press’in katkılarıyla...