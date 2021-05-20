Üntes, bireysel klima sektörüne Hisense’yle girdi

Mehmet Hanifi GÜLEL

İSTANBUL-Hisense ile bireysel iklimlendirme sistemleri alanına giriş yaptıklarını belirten Üntes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, “2019 yılında İsveç merkezli NIBE Grup ile yaptığımız ortaklık ve yatırımlar neticesinde ısı pompalarını ürün gamımıza kazandırmıştık. İlk etapta NIBE markası ile Türkiye’de 50 bayi ve 40 servis yapılanması oluşturduk ve bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yılın başında ise dünyanın en büyük klima üreticilerinden biri olan Hisense ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla markaya ait split klimaların Türkiye’deki tek yetkili satıcısı olduk. Ürünlerin satışı belli bir seviyeye ulaştığında Türkiye’de üretmek için çalışmalara başlayacağız.” diye konuştu.

50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Üntes’in 1968 yılında Ankara’da kurulduğunu aktaran Şanal, yaklaşık 320 çalışanları ile üretim faaliyetlerini Kahramankazan ve Saray’da bulunan 120 bin metrekare açık 29 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarında sürdüğünü ifade etti. 4 ayrı şehirde bölge müdürlüklerinin bunduğuna değinen Şanal, halen 50’den fazla ülkeye direkt ihracat yaptıklarını söyledi.

Klima santralleri, soğutma grupları, rooftop paket klima cihazları ve fancoil üniteleri gibi birçok ana ürün grubunda üretim yaptıklarını anlatan Şanal, “Yılda yaklaşık olarak 3000 klima santrali, 1500 rooftop, 80 bin fancoil ünitesi, 1000 soğutma grubu üretim kapasitesiyle her alanda sektörde önde geliyoruz.” dedi.

İhracata öncelik veriyorlar

Satış rakamlarında her yıl önemli ölçüde ilerlemeler kaydettiklerini ve cirolarının yüzde 35’ini yurtdışı pazarlardan elde ettiklerini kaydeden Şanal, “Önümüzdeki yıllarda ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle son zamanlarda Orta Asya ülkelerindeki hareketliliği yakından takip ediyoruz. Ayrıca Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’da ilgi alanımız içinde. Sri Lanka, Bangladeş , Güney Afrika Cumhuriyeti, Şili, Uruguay, Avusturalya gibi uzak coğrafyalara da ihracat gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Bütçenin yüzde 5’i Ar-Ge’ye

Mehmet Şanal, 2021 itibari ile Ar-Ge merkezlerinin 1500 metrekare alanda faaliyet gösterdiğini söyleyerek, “8 üniversite ve 4 teknopark firması ile ortak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında bütçemizin yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına aktarmayı planlıyoruz. Yılda en az ikisi yeni ürün geliştirme projesi olmak üzere 10’un üzerinde kapsamlı Ar-Ge projesini tamamlıyoruz.” dedi.