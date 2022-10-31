Ünver Group, hidrojenli araçlara üretim yapacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv endüstrisi yan sanayi alanında 43 yılı aşkın tecrübeye sahip Ünver Group, sektörde yaşanan dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlamak için harekete geçti. Egea hibrit ile dönüşüme start veren Ünver Group, yeni makina parkuru ve tesis yatırımları ile elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlara uygun ürünler üretmeye başlamaya hazırlanıyor. Önemli bir makine parkuru ve tesis yatırımına imza atan Ünver Group, 2023 yılından itibaren Bursa Deri ve Karma OSB’deki yeni tesisinde elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modeller için ürünler üretecek.

“Dönüm noktası olacak”



Kayapa OSB’de bulunan mevcut tesisinde teknolojik alt yapı ve üretim hattındaki düzenlemeler ile dev markaların hibrit ve elektrikli modelleri için ürün tedariki sağlayan Ünver Group, bu alandaki ürünlerinin bir kısmını da 2023 yılından itibaren yeni tesisinde üretecek. Yeni yatırım hamlesini firma için dönüm noktası olarak tanımlayan Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş, "Ünver’in tarihindeki bu adım, tüm müşterilerimiz ve otomotiv sektörü için kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sağlama sözümüzdeki önemli bir noktayı işaret ediyor. Bu yatırımlar içinde yer alan plastik ekstrüzyon boru ve silikon hortum ürün grupları, elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlarda ön plana çıkıyor. Mevcut tesisimizde teknolojik alt yapı, makine parkuru ve üretim hattında yaptığımız yatırımlarla üretimlerimiz devam ediyor. Yeni tesisimizin elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modeller için üretim yapacak olması hem bizim açımızdan hem de sektörümüz açısından çok önemli" dedi.

“Ar-Ge Merkezi avantaj sağlıyor”

Ünver Group, ihracatı artırmaya ve müşteri ağını geliştirmeye yönelik çalışmalarının yanında, yeni yatırımlarla ürün çeşitliliğini çoğalttığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş ise “Kauçuk, metal boru, silikon ve plastik komponentlerin dördünü birden üretebilen dünyadaki birkaç firmadan birisiyiz. Bunun yanında bünyemizde iyi bir Ar-Ge Merkezi bulunması bize kapsamlı testleri yapabilmemiz ve hızlı aksiyon alma konusunda da önemli bir avantaj sağlıyor. Şuanda 15 bin metrekare olan üretim alanımıza Bursa Deri ve Karma OSB’deki tesisle 5 bin metrekare daha dahil edip ilave 120 de istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.

“İstihdam sorunu büyümeye engel”

Sektördeki sıkıntılara da değinen Korgavuş, “Tedarik konusunda belli sıkıntılar 2022’de de devam etti. Ama ana sanayiye çalıştığımız için bunun da bize etkisi sınırlı kaldı. Biz kendi ihtiyacımız olan makineyi üretebiliyoruz. Bu konuda önemli bir avantajımız var ama bunun yanında ülke olarak hammaddeyi üretme konusunda da çalışmaya ihtiyacımız var. Personel kısmındaki sorunlar bu yıl herkesçe çok fazla konuşuldu. Önemli bir istihdam açığı var. Bu durum birçok firmada büyümeye de engel oluyor” dedi.