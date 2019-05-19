Ünver Group, katma değer üretiyor

19 Mayıs 2019

Savunma sanayinde Otokar, BMC ve FNSS ile çalışmalar yürüten Ünver Group, Türkiye’nin yerli tankı Altay’da da yer alıyor. Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, kurdukları Ar-Ge merkezinin sağladığı avantajlarla global pazarda daha rekabetçi hale geldiklerini söyledi.

Savunma sanayinin toplam ciroda oluşturduğu payın ortalama yüzde 2,5 ila yüzde 3 olduğunu kaydeden Korgavuş, “Kapasitesi az olsa da katma değeri yüksek olan bu alanı önemsiyoruz. Mühendislik kabiliyetimiz ile öne çıktığımız bir sektör ve bu alanda daha fazla projede yer almak istiyoruz. Türkiye’de savunma sanayii ihracatı da ivmelenmeye başladı. Dolayısıyla sektör açısından potansiyel yüksek” dedi.

Sektördeki projelerin bugün itibarıyla başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden ve daha yolun başında olduklarını söyleyen Ayhan Korgavuş, “Ancak firma olarak gelecek vadeden çalışmalar yürütüyoruz. Savunma sanayinin bazı araçlarında katma değerli ürünlerimiz kullanılıyor” diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri Ar-Ge projelerinden bahseden Ayhan Korgavuş, “Savunma sanayine yönelik ürettiğimiz silikon hortum ile teknoloji ödülü aldık. Aynı teknolojiyi kullanarak bir başka versiyonunu da başka bir müşterimize üretmeye başladık. Almanya’daki bir müşterimiz için plastik ürün ve kalıp tasarımlarını yine bünyemizde gerçekleştirdik. Ar-Ge’miz için kaynak da elde edebilir konuma gelince projeleri çeşitlendirdik. Her yıl ciromuzdan Ar-Ge’ye ortalama yüzde 10’luk pay ayırıyoruz” bilgisini verdi. 2017 yılında resmen Ar-Ge merkezi olduklarını hatırlatan Korgavuş, Ar-Ge’de 30 kişi istihdam ettiklerini sözlerine ekledi.

“Daralan iç pazar nedeniyle ihracata daha fazla odaklandık”

İç piyasadaki daralmayı ihracata odaklanarak telafi ettiklerini belirten Korgavuş “Otomotiv sektörü başta olmak üzere araç motorlarına yönelik radyatör, kalorifer, turbocharger hava sistemi, hava filtresi ve yakıt sistemi hortumları, silikon hortumları ile metal ve plastik şekillendirilmiş turbo hava boruları üretiyoruz. Hedeflerimiz arasında plastik ürün çeşitliliğini artırarak, nitelikli ithal ürünleri yerlileştirmek de var. Ar-Ge çalışmalarımıza ivme kazandırdığımız ürün geliştirme ve yerlileştirme faaliyetleriyle, plastik ve silikon ürün gruplarımızı da çeşitlendiriyoruz. Artan araç çeşitliliği ve gelişen teknolojiler sonucunda kauçuk, metal, plastik ve silikon olmak üzere ürün gamındaki dört farklı malzemeyle, son teknoloji makineleri kullanarak üretim yapıyoruz” dedi.

İthal edilen nitelikli ürünleri yerlileştirerek aynı zamanda ihracat oranını artırmak istediklerini söyleyen Ayhan Korgavuş, “Son dönemde odağımıza ihracatın payını artırmayı aldık. Bu doğrultuda büyümek istiyoruz. Özellikle yaptığımız anlaşmalarla 2019 ve 2020 yıllarında yeni ürünler için projelerimizi devreye alacağız” diye konuştu.