Ünver, katma değerli ithal ürünleri yerlileştirecek

31 Mayıs 2019

İthal edilen katma değerli ürünleri yerlileştirerek, ihracatlarını artırmak istediklerini söyleyen Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, “İhracat odaklı büyümek istiyoruz. Özellikle yaptığımız anlaşmalarla bu yıl 2020’de yeni ürünlere yönelik projelerimizi devreye alacağız. Yurtdışında Volkswagen, Peugeot, Volvo, Ford, Fiat, Ferrari, Porsche, BMW, DAF, Mercedes Benz ve Scania başlıca müşterilerimiz. İlerleyen dönemde dış pazarda yeni müşteriler ve projelerle büyümek istiyoruz” diye konuştu.

Son dönemde iç piyasadaki düşüşü ihracata odaklanarak telafi ettiklerini belirten Ayhan Korgavuş, “Otomotiv sektörü başta olmak üzere araç motorlarına yönelik radyatör, kalorifer, turbocharger hava sistemi, hava filtresi ve yakıt sistemi hortumları, silikon hortumları ile metal ve plastik şekillendirilmiş turbo hava boruları üretiyoruz. Hedeflerimiz arasında plastik ürün çeşitliliğini artırarak, nitelikli ithal ürünleri yerlileştirmek de var. Ar-Ge çalışmalarımıza ivme kazandırdığımız ürün geliştirme ve yerlileştirme faaliyetleriyle, plastik ve silikon ürün gruplarımızı da çeşitlendiriyoruz. Artan araç çeşitliliği ve gelişen teknolojiler sonucunda kauçuk, metal, plastik ve silikon olmak üzere ürün gamındaki dört farklı malzemeyle, son teknoloji makineleri kullanarak üretim yapan tek firma konumunda bulunuyoruz” dedi.

Yurt içinde başta Fiat Tofaş, Ford Otosan, Isuzu, Otokar, Temsa, BMC, Karsan olmak üzere ana otomotiv üreticilerine ve yurtdışında VW, Peugeot, Volvo, Ford, Fiat, Ferrari, Porsche, BMW, DAF, Mercedes Benz ve Scania gibi firmalara parça üreten Ünver Group, otomotiv sektörüne kauçuk ve silikon hortum, turbocharger plastik ve metal boru parçaları imal ediyor. Bursa’da Kayapa OSB’deki 15 bin metrekarelik fabrikasında 206 kişilik kadrosuyla ürünlerinin yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

“Ar-Ge ile globalde rekabetçi hale geldik”

Global tedarikçi durumunda olan Ünver Group; Ar-Ge merkezinde yürüttüğü projeler ve teknolojinin son imkanlarını kullanarak geliştirdiği tasarım yetkinliği sayesinde müşterilerine alternatif ürünler sunarken, aynı zamanda mevcut ürünleri geliştirerek de maliyet ve performans avantajı sağlıyor.

Ar-Ge merkezinin sağladığı avantajlarla global pazarda daha rekabetçi hale geldiklerini söyleyen Ayhan Korgavuş, “Savunma sanayiye yönelik ürettiğimiz devasa silikon hortum ile teknoloji ödülü aldık. Aynı teknolojiyi kullanarak bir başka versiyonunu da başka bir müşterimize üretmeye başladık. Almanya’daki bir müşterimiz için plastik ürün ve kalıp tasarımlarını yine bünyemizde gerçekleştirdik. Ar-Ge’miz için kaynak da elde edebilir konuma gelince projeleri çeşitlendirdik. Her yıl ciromuzdan Ar-Ge’ye ortalama yüzde 10’luk pay ayırıyoruz” bilgisini verdi.

2017 yılında resmen Ar-Ge merkezi olduklarını hatırlatan Korgavuş, Ar-Ge’de 30 kişi istihdam ettiklerini sözlerine ekledi.

Ciroda artış sağlayacak yeni bağlantılar peşinde

2018’de yüzde 5 seviyesinde büyüme kaydettiklerinden bahseden Ayhan Korgavuş, üretimde ihracatın payını ise yüzde 40’a ulaştırdıklarını belirtti. Yurtdışından bir OEM’e Tier-1 olarak üretim yapacaklarını anlatan Korgavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Proje bu yılın eylül ayında başlayacak, 2020 Ocak itibari ile de ivme kazandıracak. Yılın ikinci yarısı itibari ile Avrupa’da bir OEM’i de müşteri portföyümüze katacağız. Bu da ciromuzda kayda değer artış sağlayacak. İhracat oranımızı da yüzde 60 ila yüzde 65 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Korgavuş, yurtdışında pazar çeşitliliğine önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Ürün gamlarında kauçuk hortum ve plastik hortumun birleşmesiyle oluşturdukları kitlerin de bulunduğunu kaydeden Ayhan Korgavuş, plastik enjeksiyonun da portföylerinde yer aldığını söyledi. 2018’in son çeyreğinde kapasite artırımı için yeni plastik enjeksiyon makinesi yatırımı yaptıklarını, bu sayede otomotiv sektöründeki müşterilerinin ihtiyaçlarına daha fazla cevap verir konuma geldiklerini söyleyen Korgavuş, “Fiat Grubunun banana adını verdiği teknolojik parçasını üretmeye başladık. Geçen yıl toplamda 1,5 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Otomotiv sektöründe yüzde 30 seviyesinde kayıp olduğunu ileri süren Ayhan Korgavuş, “Toparlanmanın ancak 2020’de başlayacağını öngörüyoruz. 2021-2022 itibari ile de sektörün eski seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Ancak 2019 yılı otomotiv sektörü için kayıp yıl olacak. Aslında Avrupa’da da kayda değer oranda daralma söz konusu” değerlendirmesini yaptı.