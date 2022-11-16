UPS, Bomi Group'un satın alma sürecini tamamladı

UPS, uluslararası sağlık hizmetleri lojistiği sağlayıcısı Bomi Group'un satın alımını tamamladığını duyurdu. Bu satın almayla, şirketin sağlık hizmetleri birimi olan UPS Healthcare, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa ve Latin Amerika genelinde, 14 ülkedeki sıcaklık kontrollü tesisleri ve 3 bin çalışanı UPS ekibine dahil edecek.

Şirket, yeni "Bomi Group, bir UPS Şirketi" adıyla faaliyet gösterecek. Bomi Group CEO'su Marco Ruini UPS Healthcare liderlik ekibine katılacak. UPS Healthcare müşterilerinin şu anda 37 ülke ve bölgede güncel iyi üretim uygulamaları (cGMP) ve iyi dağıtım uygulamaları (GDP) ile uyumlu toplam 17 milyon metrekarelik sağlık hizmetleri dağıtım alanına sahip 216 tesise erişimi bulunuyor.

Başkan Yardımcısı ve UPS International, Healthcare ve Tedarik Zinciri Çözümleri Başkanı Kate Gutmann, konuya ilişkin şunları söyledi: “UPS Healthcare, Marco Ruini ve Bomi ekibiyle birlikte Avrupa ve Latin Amerika'nın genelindeki müşterilerimize daha sofistike ve küresel olarak entegre çözümler sunacak. Sinerjik ekibimiz, araçlarımız ve gelişmiş tesislerimiz pan-Avrupa soğuk zincir ağımızı genişletmemizi ve gelecek nesil sağlık hizmetleri lojistiği çözümlerini müşterilerimize ulaştırmamızı sağlayacaktır.”

UPS Healthcare Başkanı Wes Wheeler de, “Bomi Group'un ağımıza kattığı imkanlar sayesinde bu satın almanın Avrupa ve Latin Amerika'da yeni hizmet ve sinerjilerin ortaya çıkacağından eminim. Geçiş planımızı uygulamaya başlarken senkronize hizmetleri hayata geçirmeye hazırız.” dedi.