UPS, Türk ihracatını uçurmak için sahaya indi

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Dünyanın en önemli global kargo ve lojistik şirketlerinden olan UPS, Türk ihracatçısını dünyaya uçuracak. Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve üretim kapasitesine güvendiklerini belirten UPS yetkilileri, UPS Havayolları’na ait Boeing 757 tipi uçağıı ile ihracatçıları tüm dünyaya taşıyacak. Bu kapsamda haftanın 6 günü İstanbul-Köln arası sefer yapacak uçak ile UPS’in Türkiye operasyonunun ihracat kapasite artışı iki katına çıkacak. Türkiye’deki ihracatçıların gönderileri Köln aktarma merkezinden tüm dünyada UPS operasyonlarının bulunduğu 220 ülke ve bölgeye daha hızlı ulaşacak. Bu sayede, UPS müşterileri kısalan teslimat sürelerinden yararlanabilecek. İhracat operasyonlarında günlük 9 bin 500 paket ihraç edilirken, UPS uçağı ile birlikte günlük paket gönderimi 13 bin 500’e çıkacak.

UPS’in Köln’den gelen ilk uçağının iniş töreni dün gerçekleşti. Yeni uçak sayesinde, yüzde 40’lık bir kapasite artışıyla UPS’in ihracatta lojistik hizmetlerine erişim sağlanabilecek. Bu yeni yatırım ile UPS, ek 250 milyon dolar değerindeki bir ihracat potansiyelini de ortaya çıkarmış olacak. Törenin açılışına; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın yanı sıra; UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, UPS Doğu Avrupa Başkanı Ufku Akaltan, UPS Avrupa Başkanı Daniel Carrera, İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darrell, İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı.

5G’nin ilk kullanımı, İstanbul Havalimanı’ndan başlayacak

Türkiye’de yetkilendirilmiş 38 posta servisinin hizmet verdiğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Posta servisi geçen yıl 8 milyar TL olan hacmini bu yıl 11 milyar TL'ye çıkardı. Posta ve kargo gönderilerinin önemi her geçen gün artıyor. Bilgi iletişim ve posta sektöründe baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Gündemimizde 5G var. İlk yerli ve milli kullanımı İstanbul Havalimanı'ndan başlatacağız. İstanbul Havalimanı, gerek UPS için gerek diğer firmalar için bir hub olmuş durumda” dedi.

e-ticarette hedef 10 milyar dolar

Dünya e-ticaret hacminin 2020 yılında 4,3 trilyon dolar olduğunu anımsatan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Bunun 950 milyar doları sınır ötesi ticaret. Türkiye'nin aldığı pay ise 2,7 milyar dolar. İhracatımız içindeki oranı yaklaşık yüzde 1,3. Önümüzde ciddi potansiyel var. Dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde, potansiyeli ihracatımıza yansıtmak istiyoruz. Temel amacımız Türkiye'nin e-ticaretten aldığı payı 10 milyar dolara ulaştırmak. ABD bizim için çok önemli pazar. Bizim ABD ithalatından aldığımız pay binde 5 civarında. Bu pazarda büyümeliyiz” diye konuştu.

UPS, Türkiye’de yeni yatırım fırsatları oluşturacak

Türkiye’de üretilen ürünlerin dünyaya açıldığını görmeyi kendileri için büyük bir mutluluk olarak nitelendiren UPS Avrupa Başkanı Daniel Carrera, “Yalnızca Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesi’ne, son beş yılda 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Global ağımızı güçlendirmeye ve Türkiye için yeni fırsatları ve potansiyelleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin işletmelerinin ve girişimcilerinin çok daha güçlü bir şekilde global ticarete ve global pazarlara bağlanarak ihracatta yeni rekorlar kıracağını vurgulayan UPS Doğu Avrupa Başkanı Ufku Akaltan, “Türkiye’nin üretim gücü ve sağlam altyapısı sayesinde ülkemizden çıkan katma değerli ürünlerimizi küresel pazarlarla buluşturacağız” dedi.

Yatırımları Türkiye’ye ve Türk insanlarına duydukları güven çerçevesinde şekillendirdiklerine değinen UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, “E-ihracatın geçtiğimiz 3 yılda gösterdiği büyümenin ve vardığı noktanın henüz bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Tüm paydaşlarımız ile e-ihracatta ülkemizin dünya arenasında hak ettiği yeri alması için çaba göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.