UPS Türkiye kadın ve genç odaklı “e-ihracat” eğitimine başladı

02 Ocak 2020

Mehmet KAYA

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları e-ihracatın öğretildiği “Export Akademide” ilk iki eğitimi tamamladıklarını ve katılımcıların yüzde 10’unun ilk 1 ay içinde ihracat yapmayı başardığını söyledi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Burak Kılıç, eğitim alan kişilerin çok hızlı uyum gösterdiğini belirterek, sadece ilk 1 ay içinde ihracat yapılmasının dikkat çekici olduğunu, daha fazla kişinin eğitimler sonucu ihracatçı olacağını belirtti. ürkiye, hem de küresel dış ticarette elektronik satışların çok düşük seviyelerde olduğunu hatırlatan Kılıç, “Gidecek çok yer var. İhracat yapmak da oldukça kolaylaşmış durumda. Eğitimlerle KOBİ’lerin ihracatçı olması özendiriliyor. Burada potansiyel çok yüksek” dedi. Burak Kılıç, 70 bin KOBİ’nin ihracatçı hale getirilebileceğini, bunun da ilave 100 milyar Dolara dayanan bir ihracat hacmi anlamına geldiğini vurguladı.

Burak Kılıç, Türkiye’nin küresel 1 trilyonluk e ticaretteki hacminin 450 milyon dolar olduğunu vurgulayarak olağanüstü büyük bir potansiyelin sözkonusu olduğunun altını çizdi. Eğitimlerde ilk ay içinde yüzde 10 ihracatçı kazanılma oranının ilerleyen aylarda artacağını kaydeden Kılıç, “Çünkü potansiyel çok yüksek. Biz ‘uzayan merdiven’ veriyoruz. Hızla yükselmeleri mümkün” dedi.

Kılıç, Ticaret Bakanlığının yaptığı düzenlemelerle elektronik ihracatın çok kolay hale geldiğini belirterek eğitimlerin insanların tek bir günde bütün bilgi ihtiyacını karşıladığını kaydetti. Kılıç, “Eğitimin içeriği kitabi değil eyleme odaklı. Ürününün fotoğrafını çekmek var, Türkiye’de nasıl elektronik ticaret gümrük belgesi ile çıkarım, hangi ürünü, hangi pazaryerinde daha hızlı satarım. Devletin çok güzel teşvikleri var. Hangi pazarlara odaklanırsanız sonuç alırsınız. Bunların eğitimini veriyoruz. 2020’nin sonuna kadar büyük başarı öyküleri yakalamak istiyoruz. 3 bin kişiye erişeceğiz. Yüzde 10 desek 300 ihracatçıyı aşacağını da düşünüyorum çünkü yüzde 10 ilk ay ihracat yapanlar” dedi. Kılıç talep oluşması halinde eğitim sayısını artırmayı da planladıklarını bildirdi.

İhracatçı KOBİ sayısını artırmak 100 milyar dolarlık bir ilave ihracatı getirebilir

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, Türkiye’de ihracatın yüzde 57’sini KOBİ’lerin yaptığını ancak Türkiye’deki KOBİ’lerin sadece yüzde 2’si olan yaklaşık 70 bin firmanın ihracatçı olduğunu belirterek, “Burada çok fazla gideceğimiz yer var. Avrupa’da ihracatçı KOBİ oranı yüzde 5.. Biz mevcut ihracatçı KOBİ sayısını ikiye katlasak, 100 milyar Dolarlık ilave ihracat demek. 70 bin ihracatçı KOBİ’ye bir 70 bin KOBİ daha eklemekten bahsediyoruz” diye konuştu.

Burak Kılıç, e ihracatın olağanüstü basit yapısı nedeniyle sınırsız bir alan açtığını vurgularken, ihracat yapmak isteyenlerin çok para kazanma isteğine yönelik olarak, “Dayanmak ve ürünün arkasında durmak çok önemli. Dayanmak çünkü her sipariş küçük başlıyor, sonradan büyük sipariş geliyor” uyarısında bulundu.

Kılıç mevcut bilgi altyapısına bakıldığında Türkiye’den en çok tekstil ürünlerinin e ticaret ile satıldığını belirterek, “Hazır giyim, Türkiye’nin güçlü olduğu ürünler. Tespih, takı çok hızlı büyüyor. Yavaş yavaş elektronik yedek parça ürünlerde artış var. Bunlar en güçlü olduğumuz alanlar. Ayrıca, Türkiye’ye özgü, çini, baklava, kahve seti gibi Türkiye dışında bulunamayan otantik ürünler de satılabiliyor” dedi.