UPT'den fiziki işlem ağını genişletmeye yönelik yeni adım

Türkiye’nin ilk yerli, global para transferi ve ödeme platformu UPT, dijital alanda olduğu kadar fiziki alanlarda da işlem ağını genişletmek üzere Faturamatik ile iş birliğine gitti.

"İşlem ağı çeşitliliğimizi güçlendiriyoruz"

PTN Money Transfer noktalarından UPT işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak veren yeni gelişmeyle ilgili görüş bildiren UPT Genel Müdürü Murat Kastan, “UPT olarak, kullanıcılarımıza hem dijital hem de fiziksel kanallarda daha geniş bir erişim sunmak için iş birliği ağımızı sürekli genişletiyoruz... Bu iş birliği, uluslararası para transferi işlemlerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kolaylıkla yapılabilmesini sağlamanın yanı sıra, işlem ağı çeşitliliğimizi güçlendirme yolunda önemli bir adım oldu” dedi.

Hızlı, güvenilir ve yenilikçi çözümler...

Faturamatik Genel Müdürü Cihan Kaleli ise yeni işbirliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Globalleşen dünyada bireylerin ve işletmelerin finansal ihtiyaçlarına hızlı, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmak her zamankinden daha kritik hale geldi. Bu güçlü iş birliği, Faturamatik’in müşteri odaklı yaklaşımını ve sektöre sunduğu değeri daha da ileriye taşıyacaktır.”