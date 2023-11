Upupa Kids Club ile Cullinan ara tatile hazır

Takip Et

Çocuklar bu ara tatilde Upupa Kids Club’te The Back Farm’da doğadan sofraya yeni keşifler yapacak; masmavi gökyüzünü selamlayacakları Uçurtma Festivali’ne ve Bereketli Nar Şenliği’ne katılacak; seramik, sanat, ahşap ve moda atölyelerinde inovatif becerilerini geliştirerek keyifli vakit geçirecek; 109 kuş çeşidine ev sahipliği yapan yemyeşil alanlarda doğa ile barışacak, temiz havada eğlenceye doyacaklar.

Upupa Kids Club birbirinden farklı konseptte partileri, dans ve spor etkinlikleri, lisanslı çocuk şovları ile minik konuklarını bekliyor.

Çocuklara özel programlar ve atölyeler düzenlenecek

Cullinan Belek Genel Müdürü Onur Ataç otelde her mevsim büyük bir zevkle ağırladıkları minik misafirlerini ilk ara tatil için heyecanla beklediklerini belirerek, “Yoğun okul dönemi sonrası çocuklarımızın dinlemesi, eğitimin ikinci yarısına daha dinç ve zinde girmeleri adına Cullinan Belek olarak unutulmaz bir tatil deneyimi sunmak için her detayı özenle planlıyoruz. Amacımız yetişkinlere lüks ve ayrıcalıklarla dolu bir tatil sunarken, çocukların da güvende ve mutlu bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak. Bu ilk ara tatil için ailelerin güvenle vakit geçirebileceği bir tatil programı hazırladık. Birbirinden keyifli ve her yaş grubuna uygun özel hazırlanmış etkinlikler, eğitici programlar, festivaller ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri atölyeler ile çocukları bekliyoruz. Ayrıca spor ve dans dersleri ile onların enerjilerini en sağlıklı şekilde yönlendirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Büyük küçük herkesin hem dinlendiği hem de güzel vakit geçirdiği bir tatil mümkün” dedi.

Restoranlar da miniklere özel

Dünyaca ünlü şefleriyle, aileleri gastronomi yolculuğuna çıkaracak Cullinan Belek, Mare Ana Restoran’da özel olarak dizayn edilen alanda çocuklara tatilin en lezzetli halini yaşatmayı amaçlıyor.