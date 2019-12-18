UR Akademi Londra’dan ödülle döndü

18 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın en büyük kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, kolaboratif robot teknolojisindeki liderliğini programlama, kullanıcı eğitiminde kolaylık gibi avantajlarla da sürdürüyor. İş birliğine dayalı kolaboratif robot kavramını öğrenmek ve robot programcısı olmak isteyenler için başlattığı, sektörde bir ilk olan ücretsiz çevrimiçi platform Universal Robots Akademi, öğrenme teknolojisi alanında en prestijli etkinliklerden biri olan ‘Learning Technologies Awards’tan 4 kategoride ödülle döndü. Platform, bugün dünya çapında 130’dan fazla ülkede 63 bini aşkın kullanıcıya sahip. UR Akademi’deki eğitimlerin en kısa sürede Türkçe kullanıma sunulması çalışmalarına devam eden Universal Robots, otomasyonu herkes için ulaşılabilir hale getirerek daha fazla kullanıcıya erişmeyi planlıyor.

“Dört kategoride ödülün sahibi olduk”

Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Daha önce aldığımız, endüstriyel üretimde robotizmle devrim yapan, Joseph Engelberger’in adını taşıyan ödüle yenisini eklemekten gurur duyuyoruz. Bu gururu yeni aldığımız ödülle bir adım daha ileri taşıdık. UR Akademi olarak da dünya standartlarında eğitim yaratma çabalarımızın, öğrenme ve eğitim endüstrisindeki meslektaşlarımız tarafından tanınmasından dolayı heyecan duyuyoruz. Universal Robots Akademi platformumuz, Londra'da düzenlenen prestijli ‘Learning Technologies Awards’ (Öğrenme Teknolojileri Ödülleri) finalistlerden biriydi. UR Akademi dört kategoride ödülün sahibi oldu. En İyi Öğrenme Teknolojileri ve En İyi Harmanlanmış Öğrenim Kullanımında Gümüş; Öğrenme İçeriği Tasarımında Mükemmellik ve Öğrenme için Simülasyonların veya Sanal Ortamların En İyi Kullanımında Bronz ödüle layık görüldük” dedi.