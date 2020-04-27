UR, cobot’ları çevrimiçi toplantılar ile tanıma fırsatı sunuyor

27 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Inovasyon ve cobot teknolojisinin lider şirketi Universal Robots, tüm dünya ülkelerini etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, müşterilerine ve iş ortaklarına hızlı ve verimli çözümler sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Universal Robots, şirketlere üretimde kalite, verimlilik, esnek üretim, iş sağlığı ve güvenliği sağlayan kolaboratif robot çözümlerini yakından tanıtmak üzere “Çevrimiçi Toplantılar” girişimini başlattı. İnternet üzerinden katılım sağlanabilen bu toplantılarda, kolaboratif robotik uygulama projeleri, yeni iş fırsatları, eğitim ve faaliyet gösterilen alanı ilgilendiren endüstriyel otomasyonla ilgili konular hakkında şirketlere rehberlik etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Universal Robots satış uzmanları tarafından bilgi veriliyor. Dünyanın 20 ülkesinde 29 ofisiyle çalışmalarına kesintiz devam eden Universal Robots, cobot’ların iş süreçlerine katkılarını paylaşmak ve robotlu otomosyon projelerini değerlendirmek üzere Universal Robots satış uzmanlarıyla 45 dakikalık “Çevrimiçi Toplantılar” gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Üreticiler ya da şirket çalışanları, internet sitesi üzerinden en az 72 saat önce gün ve saati seçerek rezervasyon yapanlar, UR Satış Uzmanı ile yapılacak birebir toplantı sayesinde endüstriyel kolaboratif otomasyonla ilgili pek çok bilgi edinebiliyor.

Zorlu ve tehlikeli işleri cobot’lar yapıyor

Üretim proseslerinde sürekli tekrar eden, manuel yapılan, zorlu ya da riskli işlerde kullanılan Universal Robots cobot’ları hem iş güvenliği sağlıyor hem de kaliteyi artırıyor. Risk değerlendirme analizlerine bağlı olarak herhangi bir güvenlik bariyeri olmadan insanlarla bir arada çalışabilen cobot’lar, daha verimli bir yapı kurmaya olanak tanıyor. Esnek konumlandırma, güvenli kullanım, hızlı kurulum, uygun maliyet, kolay programlama ve entegrasyon, Türkçe kullanım imkanı ve hızlı yatırım geri dönüşü gibi pek çok avantaj sağlayan cobot’lar, üretimdeki en zorlu süreçleri üstlenerek insanların daha verimli ve güvenli işlerde çalışmasına yardımcı oluyor. Kolaboratif robotik uygulama projeleri hakkında merak edilen, farklı sektörlerle ilgili endüstriyel otomasyonla ortaya çıkabilecek her türlü konunun danışılabileceği 45 dakika süren Universal Robots Çevrimiçi Toplantılar etkinliğine, gün ve saati seçerek en az 72 saat önce rezervasyon yapılabiliyor.