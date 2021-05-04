Uras Holding 15 milyon Euro yatırımla toz polimer üretecek

Mehmet KAYA

Uras Holding, kimya sanayi teknoloji şirketlerinden GEA Türkiye’nin teknolojik altyapı desteğiyle, Tekirdağ Ergene’de 15 milyon Euro yatırımla polimer üretim tesisi kuracak. Şirketten DÜNYA’ya verilen bilgiye göre Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak tesisin 17 bin metrekare büyüklükte planlandığı kaydedildi. Tesiste ağırlıklı olarak yapı sektöründe, çimento esaslı ürünlerde harcın yapıştırma özelliğini geliştiren, ürüne yapışma, yüksek su direnci, yüksek esneklik ve çalışma kolaylığı kazandıran harcın yapışmasını geliştiren ve mekanik özelliklerini artıran toz polimer üretimi gerçekleştirileceği vurgulandı. Toz polimerlerin Türkiye’nin yüksek miktarlı ithal ettiği ürünlerden biri olduğu, kurulacak tesisin iç pazar yanında ihracatı da hedefleyeceği açıklandı.

2022’de tamamlanacak

Açıklamada Uras Holding’in 20 yıldan fazladır grup şirketleriyle kimya sektörü ve tekstil boyaları/kimyasalları sektöründe üretim yaptığı hatırlatılarak, kendi boya, hammadde ve bağlayıcıların üretimini yapan az sayıdaki şirketlerden biri olduğu hatırlatıldı. Toz polimer yatırımının 2022’de tamamlanması planlanıyor. Özellikle inşaat sektörü yapı kimyasalları sektöründe önemli bir girdi olan toz polimer üretimine yapılacak bu yatırımla birlikte, ithal ürünlere alternatif yüksek kaliteli yerli üretim alternatifi sunulacak. Dışa bağımlılık azaltılarak orta vadede ihracata geçilmesi hedefleniyor.

Altyapı yatırımı başladı

Yatırıma yönelik anlaşma Uras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özavşar ve GEA Türkiye Sıvı ve Toz Teknolojileri Bölüm Başkanı Burak Pabuçcuoğlu tarafından düzenlenen bir törenle imzalandı. Ayrıca tesisin altyapı yatırımlarının da başladığı vurgulandı. İmza töreninde konuşan Uras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özavşar, üretilecek ürünün inşaat sektörü için kritik önemde olduğunu vurguladı. GEA Türkiye Sıvı ve Toz Teknolojileri Bölüm Başkanı Burak Pabuççuoğlu da, tesisin “Spray Dryer” püskürtmeli kurutucu tesisinin kurulumuna katkı verdiklerini bildirdi.