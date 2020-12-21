Ürdünlü Siniora Food, Trakya Et'in yüzde 77'sini satın aldı

Ürdünlü Siniora Food, Trakya Et'te yüzde 77 pay satın aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trakya Et'ten yapılacak pay ayımı için yapılacak ödeme 19 milyon dolar civarında olacak. Ürdünlü şirket, Filistan, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Yemen ve Bahreyn gibi pazarlara hizmet veriyor. Trakya Et, İstanbul Güngören merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin 'Kasaptan Burger' markasıyla açtığı mağazaları bulunuyor.