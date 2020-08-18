"Üreticiler iç pazara yöneldi, yurtiçi taşımalar arttı"

18 Ağustos 2020

Pandemi döneminde ihracat operasyonlarında alıcıdan kaynaklanan aksamaların, bekleme ve sınır geçişlerinde yaşanan belirsizliklerin üreticileri özellikle iç pazara sevk ettiğini dile getiren Fevzi Gandur Logistics Yurt İçi Lojistik Genel Müdürü Devlet Kudat, pandemi öncesinde sadece ihracat yapan şirketlerin de bu dönemde önceliğini önceliği iç pazara verdiğini aktardı.

Yaşanan belirsizlikte artan iç talebe karşı stok yönetimi ve dağıtımın daha etkin ve doğru bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Kudat, "Müşteriye ve artan talebe karşı, sürekli hazır ve esnek durumda olunması gerekiyor. Sıfır stok mantığıyla hareket etmek her zaman faydalı olmayabiliyor. Bunun en net örneğini, koronavirüs sürecinde yaşadık. İç talepte yaşanan talep artışı stok yönetimini doğru yapamayan firmaları zor durumda bıraktı. Bu talebe hızlı cevap verebilme adına doğru planlama ve optimizasyon ile rafta sürekli ürün bulunması oldukça önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde yurt içi taşımacılıkta hijyen ürünleri, gıda ve ambalaj taşımalarının artış gösterdiğini belirten Kudat, bu ürünlerin istenildiği anda tedarik edilebilmesinde lojistik sektörünün büyük bir rolü olduğunu söyledi.

"Tedarik akışında, planlama kadar şehir içi trafiği de etkili"

Yurtiçi dağıtım hizmetlerinin uluslararası taşımalara göre farklı parametrelerinin bulunduğunu anlatan Devlet Kudat, şehirlerarası taşımacılıkta anlık veri-bilgi akışı ile yol durumunun oldukça önemli vurguladı. Özellikle büyük şehirlerde yapılan dağıtımlarda, trafik yoğunluğuna göre hareket edilmesi ve yol durumunun önceden bilinmesi gerektiğini söyleyen Kudat, "Aksi takdirde saatlerce trafik yoğunluğu içinde kalabilirsiniz ve bu durum ürünlerin tedarik akışını ve teslimatını olumsuz etkileyebilir." dedi.

Fevzi Gandur Logistics olarak pandemi süreci boyunca hizmet verdikleri müşterilerinin ürünlerini Türkiye’nin 81 iline ulaştırmaya devam ettiklerini aktaran Kudat, bu alandaki yatırım ve etkinliklerini artırmak istediklerini vurguladı.