Üretim hattını genişleten Özemek Afrika'ya açılacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İstanbul Silivri’de bulunan tesislerinde modüler ve yeni trend iç mekan mobilyalarında tamamlayıcı ürün olarak kullanılan polimer profil ürünleri üreten Özemek Plastik, yeni üretim hatlarını ihracata açacak. Yıllık 10 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan firma, devreye alınacak yeni hatlarla Avrupa ve Ortadoğu’nun önde gelen markalarına tedarik sağlayacak. Bugüne kadar 60 ülkeye ihracat yapan ve toplam satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını ihracattan elde eden şirket, 1.5-2 yıl içerisinde ihracat oranını yüzde 70’e çıkarmayı planlıyor.

Mobilya kenar bandı ürünlerinin hemen hemen her pazarda olduğunu söyleyen Özemek Plastik Yönetim Kurulu Kıdemli Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Karayel, mutfak grubu ürünlerini ise ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine sevk ettiklerini aktardı. İlk ihracatlarını 2003 yılında gerçekleştirdiklerini kaydeden Karayel, “O günden bugüne Tanzanya ve Meksika dahil birçok ülkeye A1 markamızla ürünümüzü ve hizmetimizi ulaştırdık. 2024 yılı için Güney Amerika ve Afrika kıtalarında önemli birkaç ülke yeni hedef pazarımız olacak” dedi.

“Yeni talepler motivasyonumuzu artırdı”

Hedef pazarlardan daha önemli olanın “Mevcut ihracat yaptığımız ülkelerden bize gelen yeni müşteri talepleri” olarak yorumlayan Karayel, bu taleplerin motivasyonlarını artırdığını belirtti. Karayel, şöyle devam etti: “Ürün ve hizmet iyi olduğunda kendinizi anlatmanıza gerek kalmıyor ve çok kalıcı ve uzun ömürlü bir iş ortaklığı hemen meyvelerini vermeye başlıyor. İç pazarda ise Özemek plastik -A1 markasının ulaşmadığı bir nokta neredeyse yok. Ülkemizin ve sektörümüzün lokomotifi olan illerde bulunan iş ortaklarımızla yola devam ediyoruz.”

2024’te yeni yatırımlar gelecek

Pandemi öncesi aldıkları kararlar çerçevesinde toplamda 15 milyon TL’yi bulacak yatırım bütçesi planladıklarını kaydeden Özemek Plastik Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Karayel, “Yatırımın en önemli ayağı olan iki yeni nesil PP üretim hattının birincisini 2022 sonu itibariyle envantere dahil ettik ve devreye aldık. Diğer hattımız da önümüzdeki 6 ay içinde üretime başlayacak. Yeni hatlarımızla Avrupa ve Ortadoğu’nun önde gelen firmalarına farklı ürün grubuyla tedarik sağlayacağız.” 2024 ve 2025 yıllarında da yeni yatırım planları bulunduğunu anlatan Karayel, “Ancak bunun detayları hakkında bilgi vermek için henüz erken” ifadelerini kullandı.

“Maliyetler kârlılığa yansıtılamıyor”

Enflasyon ve döviz kurunun Avrupa pazarında dahi rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyleyen Cengiz Karayel, “Son dönemde bu bölgede rakamlarımız neredeyse yüzde 10-15 civarlarında yüksek kaldığı için pazar kaybı yaşadık. Maliyetlerin en önemli kalemlerinden işçi ücretleri konusunda çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezilmemesi için özel tedbirler aldık. Diğer bir önemli giderimiz ise elektrik. Burada da önemli artışlar oldu. Tüm bu artan maliyetleri müşteri ve çalışanlarımıza yansıtmamak için kârlılığımızdan taviz verdik” diye konuştu.