Üretimi duran Temsa’da haciz işlemi
Temsa'ya vadesi dolan kredi ve teminatları ödeyemediği için bankalar tarafından haciz başlatıldı.
Üretimi durduran Temsa’ya bankalar tarafından haciz başlatıldığı ortaya çıktı.
Temsa yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, şirketin vadesi dolan kredi ve teminatlarını ödeyemediği belirtiliyor.
Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, yaklaşık üç gün önce üretimi durdurmuş, DÜNYA’ya konuşan Temsa’ya yakın kaynaklar, şirketin yaşadığı mali sıkıntının bu kararda etkili olduğunu ve üretime 23 Aralık’a kadar ara verildiğini belirtmişti.
Sabancı Holding’in geçtiğimiz aylarda 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattığı Temsa, Adana’da yılda yaklaşık 10 bin adet araç üretiyor.