Üretimi hızlandıran Naksan hedef büyüttü

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’na devredilen Naksan Holding’in en büyük şirketlerinden Naksan Plastik’te çarklar hızlandı. 2020 yılını 1 milyar 500 milyon TL ciro ve 58 milyon dolarlık ihracatla kapatan şirket, 2021 yılında cirosunu 2 milyar 200 milyon TL, ihracatını ise 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Günlük 350-400 ton üretim yapılıyor



Plastik ambalajın yanı sıra enerji, halı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren ve 51 şirketi kanun hükmünde kararname (KHK) uyarınca TMSF'ye devredilen grubun en büyük şirketi Naksan Plastik’te, ciddi ekonomik problemler yaşanmaya başlamış ve üretim tamamen durmuştu. 40-45 günlük duraksamanın ardından TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın büyük destekleriyle şirkette üretim yeniden başladı. Naksan Plastik Genel Müdürü Enis Sarılarlı, şirkette hâlihazırda 2 bin 100 personel bulunduğunu belirterek günlük ortalama 350-400 ton arası üretim yapıldığını söyledi. TMSF desteğiyle başta Birleşik Fon Bankası olmak üzere çeşitli bankalardan kredi sağlanan Naksan Plastik, kullandığı bu kredilerle tekrar üretime başlayarak mevcut gücüne kavuştu. Bu kapsamda şirket, İSO 500’de de 184. sıraya yükseldi.

Kapasite ve istihdam artırılacak



TMSF’ye devrinden sonra kullanılan kredilerin büyük bir kısmını geri ödeyen şirket, mevcut işletme sermayesiyle kendi kendini döndürebilir duruma geldi. Nakit akış sıkıntısını çözen Naksan Plastik’te yeni yatırımların da planlandığını belirten Sarılarlı, ambalajda yeni teknoloji ve gelişmelerin yakından takip edildiğini, ilk etapta özellikle üretim parkurunda olmayan yeni nesil makine alımının öngörüldüğünü ifade etti. Ambalaj sektöründe, sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Naksan Plastik, önümüzdeki dönemde de kapasite ve istihdamı arttırarak ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam edecek.