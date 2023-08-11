Ürettiği 'en ince seramiğin' yüzde 70'ini ihraç edecek

Hamide HANGÜL

Kale Grubu’nun lokomotif şirketi ve Türkiye’nin ilk seramik yer ve duvar karosu fabrikası Kaleseramik, Çanakkale’nin Çan ilçesinde temeli atılan 3’üncü Kalesinterflex Porselen Plaka Üretim Hattını, 35 milyon euroluk yatırımla devreye aldı. Yeni hatla en ince 3 milimden 20 milime kadar üretim yapacak. 20-21 Temmuz tarihleri arasında halka arz olan Kaleseramik’te yatırım hamlesi sürüyor.

Çan tesislerinde yeni üretim hattı, yatırım planları ve yurt dışı hedeflerini düzenledikleri fabrika gezisiyle anlatan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Kaleseramik’in Çanakkale Çan ve Semedeli, Yozgat Yerköy, Balıkesir Bandırma olmak üzere 474 bini kapalı olmak üzere, toplam 1 milyon 290 bin metrekare alana sahip 4 tesiste üretim yaptığını açıkladı.

Yıllık 56 milyon metrekare seramik kaplama malzemeleri, 1,14 milyon adet seramik sağlık gereçleri ve 84 bin modül banyo mobilyası üretim kapasitesine sahip olduklarını açıklayan Akbaş, “56 milyon metrekare üretim kapasitesiyle Türkiye’de 1’inci, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın da 18’inci seramik kaplama malzemesi üreticisi konumunda.

Dünyada 186 noktada Kale ürünleri satılıyor” dedi. Seramik kökenli plakaların farklı alanlardaki kullanımlarının arttığını, bu fırsatı değerlendirmek için porselen plaka yatırımlarına devam ettiklerini açıklayan Akbaş, şunları söyledi: “Bu çerçevede 2022’de 35 milyon euro tutarındaki bir yatırımla temelini attığımız üçüncü porselen plaka yatırımımızı, 27 Temmuz’da, Kale Grubu’nun 66’ncı kuruluş yıldönümü ve Seramik Bayramı kutlamalarında hizmete açtık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile yeni hattaki ilk üretimimizi gerçekleştirdik. Yeni hattımızda, en büyük ebat olan 6, 10, 12 ve 20 mm kalınlıkta üretim yapıyoruz. Yeni hattımızdaki üretimin yüzde 70’i de ihraç pazarlarına yönelik olacak” dedi.

1.2 milyar liralık yeni yatırım

Dünyada ilk kez 2005 yılında Kaleseramik tarafından üretilen Kalesinterflex’in, sıcağa, darbeye, çizilmeye dayanıklı ve antibakteriyel özelliğiyle öne çıktığına işaret eden Akbaş, “Dünyada seramiğin beşiği kabul edilen Çin’e bile ihraç ediyoruz.

Dünyanın en büyük, en ince seramiği Kalesinterflex, 2000’li yılların başında ortalama 28 kilo olan bir metrekare seramiğin ağırlığını, 7 kiloya kadar azaltarak, seramikte metrekare başına ağırlığı 4’te 1’e kadar düşürdü. İbrahim Bodur’un bina yükünü hafifletme hedefine de ulaşmış olduk” dedi. Akbaş, yeni yatırımla seramik ihracatında da katma değeri artırdıklarının altını çizdi.

Yeni üretim hattının yanı sıra, global marka yolculuklarını yeni yatırımlarla daha ileriye taşımayı amaçladıklarının altını çizen Akbaş, “Endüstriyel dönüşüm planlarımızda porselen plaka, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği başta olmak üzere yeni yatırımlar var. 2023 yılında yurt içinde, kapasite artışı ile modernizasyon, dijitalleşme, enerji tasarrufları, çevre ve iş güvenliğinde, Çanakkale, Yozgat, Bandırma ve İstanbul’daki tesislerimiz için toplamda 1 milyar 282 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz.

Şu anda da Türkiye’de başladığımız ve devam eden yatırımlarımızın 2023 Mart sonu itibariyle toplam büyüklüğü ise 600 milyon TL’yi aşıyor” diye konuştu. Kaleseramik halka arz gelirlerinin yeni yatırımlara döneceğine işaret eden Akbaş, halka arzda, 2 milyonun üzerinde başvuru ile 9 milyar TL’yi aşan talep topladıklarını kaydetti. Akbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı yakın takibe aldık"

"Çıkarılmış sermayemizin yüzde 21,25’lik kısmı için halka arz büyüklüğümüzü 2 milyar 735 milyon TL oldu. Halka arz gelirinin yüzde 80’i ile öncelliğimiz, mevcut büyüme hedeflerimizin devamlılığını sağlayacak yatırımlarımızın yanı sıra, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlardaki yatırımlarımız olacak.

Yurt dışında yatırımlarımız olacak. Enerji ve hammaddeye yakın yerler önemli. Ortadoğu, Kuzey Afrika gibi bölgelere bakıyoruz. Beş yıllık planımız kapsamında yapılacak. Halka arz gelirlerinin yüzde 6’sını yurt dışı yatırımlara ayırdık” diye konuştu. Yurt dışı yatırımın şirket satın alma ya da tesis kurma şeklinde olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Akbaş, “Karar verdiğimiz, bölgede ortak varsa olabilir” yanıtını verdi.

12 kat artan enerji maliyeti gaz indirimiyle % 30’a düştü

Üretimde enerji maliyetini yönetmeye çalıştıklarına işaret eden Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, enerji maliyetinin son 3 yılda 12 kart artış gösterdiğini, bu durumun üretimde enerjinin payını yüzde 60’a çıkardığını, ancak sanayide kullanılan doğalgaz indirimiyle maliyetin geri gelmeye başladığına işaret etti. Akbaş, “Enerji maliyeti yüzde 60 seviyesinden şu anda yüzde 30-35’lere indi. Seramik fiyatlarında da geri gidişler var. Maliyet kaynaklı seramik fiyatları son 6 ayda yüzde 20-25 geri geldi” diye konuştu.