Urtim'den eğitim iş dünyası işbirliği için önemli hamle

24 Mayıs 2019

İki yıl önce Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 'Okul Sanayi İşbirliği Modeli' protokolü imzalayan Urtim, bu protokol kapsamında yapımını üstlendiği Betonarme Yapı Sistemleri Atölyesi'ni öğrencilerin hizmetine açtı. Atölyenin açılışı için düzenlenen törene İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur'un yanı sıra İSO Meclis üyeleri, sanayiciler ve iş adamları da katıldı.

Betonarme Yapı Sistemleri Atölyesi'nin açılışında konuşan Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, son iki yılda 32 farklı üniversiteden yaklaşık 5 bin öğrenci ile buluştuklarını ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sanayi-okul işbirliklerinin sektör ve ülke adına çok büyük bir önem taşıdığını belirten Urfalılar, şöyle konuştu:

"Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEB'in Türkiye Geneli Proje Okullar kapsamına alınan 188 Meslek Lisesi’nden biri. Biz burada açtığımız atölye ile mezunların niteliğini arttırarak iş hayatına hazırlamayı sağlamayı, eğitim-sektör işbirliğini güçlendirmeyi, ülkemiz işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu vasıflı, bilgili, becerikli elaman yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bakanlığımız, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Sanayi Odası ile beraber çalışacak bir platformun parçası olmak açıkçası bizi önümüzdeki seneler için daha da motive ediyor."

Sanayicilerin sürece katkı sağlaması çok önemli

Ortaya konan işbirliğinin herkes için çok doğru bir karar olduğunun altını çizen Serdar Urfalılar sözlerine şöyle devam etti:

"1504 öğrencinin eğitim gördüğü okulumuzda her öğrenciye dokunabilmek ve onun sektör konusunda ilk elden bilgiye sahip olarak mezun olmasını istiyoruz. Açıkçası öğrencilere ve onları eğiten eğitim kurumlarına sanayici olarak ne tür bir mezun istediğimizi ilk elden tanımlamak çok önemli. Betonarme Yapı Sistemleri haricimizde okulumuzda 13 farklı bölüm olduğu düşünülürse daha birçok sanayici arkadaşımızın benzer projelerle bu sürece katkı sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Amacımız, şirketimizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yaratmak için öğrencilere 40 yıllık deneyimimizi sözlü ve uygulamalı olarak aktarmak.”

Geçtiğimiz sene Şubat ayında 'Okul Sanayi İşbirliği Modeli' protokolü kapsamında Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Urtim ekibi tarafından yıl boyunca öğrencilere sektörel eğitimler verilmişti. İki grup halinde kalıp ve iskele sistemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı derslere ek olarak Kalıp ve İskeleciler Derneği (KALİSDER) hakkında genel bilgilendirme çalışması yapılmış ve bu derslerle Urtim yaklaşık 800 öğrenci ile buluşmuştu.