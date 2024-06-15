Ürünün etiketinde genç tasarımcının ismi olacak

Yarışmada birinci olan Elif Kocamaz 200 bin TL kazanırken, öğrencinin çalışması Colin’s tarafından üretilerek satışa sunulacak. Ürünün etiketinde genç tasarımcının adına yer verilirken, satıştan elde edilecek gelir SUYADER’e (Sürdürülebilir Yaşam Derneği) bağışlanacak.

Yarışmada ikinciliğe değer bulunan Sadiye Seda Kayıkçı 150 bin TL, üçüncülüğü kazanan İdil Zeynep Yiğit ise 100 bin TL ile ödüllendirilirken finale kalan diğer 7 öğrencinin her birine de 10 bin TL değerinde Colin’s hediye çeki verildi. Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Biz Colin’s olarak sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyuyor, üretimden organizasyon ve pazarlamaya kadar her alanda sürdürülebilir yöntemleri iş modelimize dahil ediyoruz. Çok kıymetli gençlerimizin geleceğini de düşünerek düzenlediğimiz yarışmamız, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz, bu ülkeye, insanlığa ve gezegenimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak attığımız bir adım” dedi.