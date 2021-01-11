Uşak OSB’de 'yüksek gerilim'

Umpaş Holding, aylardır kapalı olan lokomotif şirketi Seranova Seramik'in yeniden üretime geçememesiyle ilgili Uşak OSB'yi suçladı. Seramik sektörünün en büyük fabrikalarından birine sahip olan Umpaş, OSB yönetiminin fabrikaya elektrik ve doğalgaz vermediği için üretime başlayamadığını açıkladı.

Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeleri duyurdu: "Uşak OSB Yönetim Kurulu, üretim yapılabilmenin olmazsa olmazı elektrik ve doğalgaz enerji kaynaklarının açılması yönünde Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karara itiraz ederek mahkemenin verdiği kararın iptalini sağlamıştır.”

Hem bölge hem Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip olan Seranova Seramik’te yaşanan bu gelişme üzerine Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu’na ulaştık.

Umpaş Holding’le mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Ağaoğlu, suçlamaları kabul etmeyerek “Ödeme yapmadıkları halde fabrikanın çalışması için aylarca elektrik ve doğalgaz vermeye devam ettik. Ancak fabrika çalıştığı dönemde bile faturalarını ödemeyerek kötü niyetli davrandılar. Bize olan borçları 30 milyon lirayı aştı” dedi.

“Önce borcu ödesinler”

İki taraf arasında yaşanan bu gerilimin mahkemeye taşındığını söyleyen Ağaoğlu, fabrikanın açılması durumunda aylık 6 milyon lira civarında enerji gideri faturası oluşacağını söyledi.

Bu borcun daha da artmasıyla OSB’deki diğer fabrikaların elektrik ve doğalgaz temininde sıkıntıya girileceğini sözlerine ekleyen Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz OSB yönetimi olarak fabrikada üretimin devam etmesi için adım attık. Borcu yayarak belli bir protokolle ödenmesi için teklif götürdük. Ancak anlaşmaya yanaşılmadı. Fabrika aylardır çalışmıyor, 800 işçi şu anda maaş alamıyor. Devam etmesi halinde fabrikanın elektrik ve doğalgazın faturalarını ödemek zorunda kalacağız. Ödemezsek tüm OSB’nin elektrik ve doğalgazı kesilir. Fabrikanın üretime devam etmesi için aylarca yardımcı olduk, ancak mecbur kaldık, bize olan borçlarını ödemelerini bekliyoruz.”

30 Ekim tarihinde Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçici konkordato mühleti verilen şirkete, yine aynı mahkemeden üretimin devamı için elektrik ve doğalgazın açılması yönünde bir karar çıkmıştı. Ancak OSB yönetiminin itiraz ettiği karara yine mahkeme yoluyla iptal geldi. Önümüzdeki hafta görülecek davanın sonucunda üretimin yeniden başlayıp başlamayacağı merakla bekleniyor.