Uşak Seramik konkordato talep etti, Yakın İzleme Pazarı'na alındı

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Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla adi konkordato talebinde bulunduğunu açıkladı. Başvurunun ardından şirket hakkında geçici mühlet ve çeşitli ihtiyati tedbir kararları verildi.

Üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 29 Eylül 2026 tarihli kararıyla konkordato sürecini ve şirketin mali durumunu gözetmek üzere üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Mahkeme ayrıca, belirli imtiyazlı alacaklar dışında şirket aleyhine yeni icra takibi yapılmamasına ve daha önce başlatılmış takiplerin durdurulmasına karar verdi.

Tedbirler kapsamında rehinli malların satışının yapılamaması, bazı hacizli varlıkların şirkete teslim edilmesi, şirket mal varlığının devrinin önlenmesi ve bankaların geçici mühlet sonrasında tahsil edilen alacaklar için bloke, takas ve mahsup işlemi yapamaması da yer aldı.

Yakın İzleme Pazarı'na alındı

Konkordato sürecine ilişkin açıklamanın ardından Borsa İstanbul da USAK payları için pazar değişikliği kararı aldı.

Yıldız Pazar'da işlem gören Uşak Seramik paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi. Şirket paylarının işlem sırası 30 Eylül 2026 tarihinde kapalı kalacak.

USAK payları 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.