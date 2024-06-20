Üst düzey isimler 'Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya' panelinde buluştu

Chatham House'un geleneksel Londra Konferansı'nın hemen öncesinde gerçekleştirilen panelde, gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasette kendilerini nasıl konumlandırdıkları ve çok taraflılığın geleceğini nasıl etkiledikleri incelendi.

Sabancı: "Artan yatırımcı ilgisi programın başarısını kanıtlıyor"

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı, dünyanın en saygın düşünce kuruluşlarından Chatham House ile paneli düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Sabancı, Türkiye'nin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde böyle bir paneli gerçekleştirmenin büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Panelde Mehmet Şimşek de bizimleydi. Katılımı için Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Sayın Bakanımız öncülüğünde Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomik program büyük takdir topluyor. Ekonomimizde her geçen gün öngörülebilirlik ve istikrarın arttığını gözlemliyoruz. Artan güven ve yatırımcı ilgisi de programın başarısını şimdiden kanıtlıyor. Türkiye'nin başarılarının ve küresel değişimlere uyum sağlama yeteneğinin ülkemizi bir güç merkezi haline getireceğine inanıyoruz. Türkiye'nin bankası Akbank olarak biz de ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğiz."