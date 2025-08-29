Usta oyuncu Oktay Kaynarca, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nın reklam yüzü oldu

Ekranların usta ismi Oktay Kaynarca, faizsiz finansman imkânı sunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nın (Sinpaş YTS) yeni reklam yüzü oldu. “Sen Yeter Ki İste” sloganıyla hayata geçirilen kampanya, izleyicileri faizsiz ve kredisiz şekilde ev ya da araba sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Türkiye genelinde 47 şehirde 83 şube ile hizmet veren Sinpaş YTS, her gelir grubundan bireyin tasarrufla, faizsiz şekilde ev, araba ya da iş yeri sahibi olmasını mümkün kılan finansman modeliyle dikkat çekiyor. Kişiye özel ödeme planları, peşinatlı veya peşinatsız seçenekler ve 5 ayda teslim gibi avantajlar sunarak, “kira öder gibi” ev sahibi olma imkânı tanıyor.

Reklam filmi iki günde çekildi

Kampanyanın reklam filmi, yönetmen Abdul Baki Yavuz imzası taşıyor. İki gün süren çekimlerde Oktay Kaynarca’nın güven veren duruşu, “Sen Yeter Ki İste” mesajıyla birleşerek kampanyayı daha da etkileyici hale getirdi.

2025 yılının en büyük reklam anlaşmalarından biri

Sinpaş YTS’nin “Kim güzel bir evi ya da arabası olsun istemez ki?” sözleriyle başlayan kampanyası, usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın rol aldığı reklam filmiyle büyük ses getirecek. Sektör kulislerinde bu iş birliği, 2025 yılının en büyük reklam anlaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Dilediğiniz kadar finansmana ulaşma imkânı

Hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen kampanya, her kesimden bireyi faizsiz, kredisiz ve tamamen kişiye özel finansman çözümleriyle buluşturuyor. Faizsiz finansman sektöründe bir ilke imza atan Sinpaş YTS tüm finansman seçeneklerinde kişiye özel esnek ödeme planları sunuyor. 10.000 TL’den başlayan taksitlerle ev veya araba sahibi olmayı hayal edenler için güçlü, erişilebilir ve güvenilir bir finansman alternatifi oluşturuyor.

Oktay Kaynarca’dan samimi mesaj

Kampanya hakkında konuşan usta oyuncu Oktay Kaynarca, şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere bir marka tanıtmak o markaya inanmaktır da aslında ve arkasında durmaktır. Bir markanın yüzü olmak sizi seven, size inanan insanlara aslında tavsiye de vermektir. İşte Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile yolculuğumuz böyle başladı. Dedim ki hadi bana da anlatın beni de ikna edin ki beraber yol yürüyelim, anlattılar inandım ve yolculuğumuz başladı. Özetle anlatacağımız, Sinpaş YTS’nin yıllardır sürdürdüğü güvenilir ve faizsiz finansman modeli, hayallerini erteleyen pek çok insan için büyük bir fırsat. Bu projede yer almaktan gurur duyuyorum. Çünkü biliyorum ki ‘Sen yeter ki iste’ dediğimizde, gerçekten insanların hayatına dokunabiliyoruz.”