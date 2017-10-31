"Utopian ile tasarımı satın alıp, düşük fiyata elbise satıyoruz"

31 Ekim 2017

MEHMET KAYA

ANKARA - Tasarım elbise satışına yönelik yeni iş modeli oluşturan Berkant Kocakaya, bu tür kıyafetlere yönelik eğilimin arttığını, iş modeli ile erişilebilir fiyatlara satış yapma imkanı bulduklarını kaydetti.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Utopian Yönetim Kurulu Başkanı Kocakaya, “Dışarıdan tasarım hizmeti alarak, merkez maliyetleri düşürüp alışılageldik fiyatların çok altında tasarım elbise sunmak mümkün. Biz bunu yapıyoruz” dedi.

"Yetenekli gençler var, fırsat veriyoruz"

Tasarımı 4 profesyonel yanında, İstanbul Moda Akademisi’nden 2 genç kişiye yaptırdıklarını belirten Berkant Kocakaya, gençlere fırsat verilmesinin başarıyla sonuçlanacağını kaydetti. Kocakaya koleksiyonlarını “Günlük kullanıma yatkın, günün trendlerini de anlatan bir tarza gidiyoruz. Şehirli bir kadını anlatıyoruz. Kendine güvenen, iş yaşamında, ofis ortamında, günlük yaşamında rahatlıkla kullanabileceği ergonomide ürünleri tasarlıyoruz” dedi.

Utopian Genel Müdürü Banu Kocakaya da “Kadınlar tasarımı seviyor. Başkasında aynı şeyi görmek istemiyor. Sadece bizim için değil, özel markalara yönelik de Ankara’da ilgi İstanbul’a kıyasla daha yüksek” bilgisini verdi.

Sınırlı sayıda üretim yapıyor

İş modellerinin uygun fiyatlı tasarım elbiseye dayandığını belirten Kocakaya, “Büyük markalar aslında seri üretim yapıyor. Fiyat avantajı önemli. Tasarım bir elbiseyi alışılageldik fiyatlardan çok daha düşük fiyata satabiliyoruz. Sınırlı sayıda üretiliyor. Pişti olmayı önlüyoruz. Tasarım ama kişiye özel değil. Mağazalara 1-2 seri gidiyor. Başka yok” dedi. Kocakaya, üretim kalitesi ve maliyet kontrolü için İstanbul’daki atölyelerde üretim yaptırdıklarını vurguladı. Berkant Kocakaya, Ankara, Bursa ve İstanbul mağazalarını açtıklarını, Bursa mağazasının cirosunun yüzde 40’ının Arap turistlerden gelmesi üzerine de bölge ülkelerini incelemeye aldıklarını kaydetti.

Tasarımcıları tek mağazada toplayacak

Berkant Kocakaya yeni bir tasarım elbise iş modelini de hayata geçirmek üzere olduklarını belirtti. Tasarıma dayalı üretim yapan ancak mağaza bulmakta zorlanan ya da küçük mağazalara girmek istemeyen firmalara, AVM’lere konuşlanan 700 metrekareye kadar çıkabilecek bir mağaza içinde kendi markalarını sunma imkanı vermeyi planladıklarını söyleyen Kocakaya, bu tür bir mağaza konsepti için de iş modelini oluşturduklarını ve isim arayışını sürdürdüklerini kaydetti.