Uyumsoft Başkanı Önder: Eko-sistem ile birlikte büyüme dönemindeyiz

13 Ocak 2020

Günümüz dünyasında, rekabetin artık tek başına mümkün olamayacağına vurgu yapan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:



“Uyumsoft olarak biz, tek başımıza büyümenin ve dünyayla rekabet etmenin mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Son yıllarda, eko-sistem yapılanmasına ve platform yapılanmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, Uyumsoft ile birlikte hareket eden ve birbirine fatura kesen firma sayısı 200’ü geçmiş durumdadır. Bunun önümüzdeki dönemde çok daha yukarıya çıkacağını düşünüyoruz. Özetle, Uyumsoft’un ve eko-sistemindeki yüzlerce yeni ürün grubunun Türkiye’ye ve dünyaya pazarlanması noktasında altyapı çalışmalarını yürütüyoruz. Artık, rekabet tek başına mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz dönem, eko-sistem ile birlikte büyümenin dönemidir. Eko-sistemimizdeki, çözüm ortaklarımız, iş ortaklarımız ve stratejik ortaklarımızla birlikte, geleceği birlikte dizayn edeceğiz” dedi.



"İşbirliğini ve rekabeti yeni baştan dizayn ediyoruz"



Eko-sistem yapılanmasında, ezber bozan bir yaklaşım ile hareket ettiklerini kaydeden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti:



“Bilişim sektörünü söyle değerlendirebiliriz. 2010 yılına kadar dünyanın en büyük 10 şirketi, gaz şirketleri idi. Fakat son 10 yılda, dünyanın en büyük şirketleri, bilişim şirketleri oldu. Yani bilişim şirketleri, 10 yıl içinde dünya devi olduğu gibi, 10 yıl içinde batışa geçen bilişim firmaları da oldu. Şimdi biz de kendimize bu ölçekten bakacak olursak, hem çok büyümenin bir adayıyız, hem de çok küçülebilmenin aday bir firmasıyız. Az öncede ifade ettiğim gibi, günümüz dünyasında, tek başımıza değil, eko-sistem yapılanmasıyla hedeflerimize ulaşabiliriz. Ayrıca, eko-sistem yapılanmasının içerisinde, sadece birlikte hareket etmeyi değil, aynı zamanda birlikte rekabet etme stratejisini de benimsemiş durumdayız. Hem birlikte iş geliştireceğiz, hem de birlikte rekabet edebileceğiz. Bu birlikteliğimizle, ülkemiz ve dünya pazarlarında yeni işleri de inşa edeceğiz. Özetle, ezber bozan bir yaklaşımla rekabeti ve işbirliğini yeni baştan bir daha dizayn ediyoruz. Eko-sistemimizdeki firmalarla beraber yol gideceğiz, onlarla beraber verimliliği ve rekabeti yönetirken birlikte büyüyeceğiz ve dünyada söz sahibi olabileceğiz” diye konuştu.



Geçmişte globalleşme konuşuluyordu, günümüzde lokalleşme konuşuluyor



Geçmişte globalleşme konuşulurken, günümüzde lokalleşmenin gündemde olduğunu anlatan Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları belirtti:



“2000’li yılların başlarında, globalleşmeyi ve küreselleşmeyi konuşuyorduk. Şimdi, tersine bir süreç gelişmeye başladı ve günümüzde lokalleşmeyi konuşuyoruz. İşletmeler, öncelikle kendi bulundukları coğrafyadaki pazarları ele geçirmek durumundadır. Ardından, dünya pazarlarında etkin olma planlarını hayata geçirmelidirler. Bu arada, 2000’li yıllarda büyük firmalar global pazarı domine ederlerken, bugün artık dünyanın herhangi bir yerindeki küçük ölçekli bir firma da başka coğrafyalara etki edebilmektedir” şeklinde konuştu.