'Uyuşmazlığın mahkemeye gitmesi, şirketlerin büyümesini engelliyor'

Mehmet KAYA

Eurasia Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) UYUM arasında, Ege ve Marmara bölgelerinde müzakere, arabuluculuk ve tahkim hizmeti verilmesine yönelik bir protokol imzalandı. Eurasia Yönetici Ortağı, Arabulucu Av. Mehmet Akuğur, uzayan dava süreçlerinin şirketlerin büyümesini olumsuz etkilediğine işaret ederek, uyuşmazlıkların çözümünde en etkin ve uygun maliyetli çözümün arabuluculuk sistemi ve tahkim olduğunu söyledi. Eurasia Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetici Ortağı-Arabulucu Av. Mehmet Akuğur, “Uyuşmazlık halinde arabuluculukla başla, çözüm bulunamazsa tahkimle devam et” şeklinde özetlenebilecek “Arabuluculuk-Tahkim” yaklaşımının uyuşmazlık çözümünde müzakereden başlayarak çözüm arayarak şirketlere büyük fayda sağladığını, uygun maliyetli, hızlı sonuç almaya ilave olarak tarafların “birlikte çalışmaya devam etmelerine imkan sağlayan” bir iş ikliminin de kapısını açtığını belirtti.

Eurasia Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) UYUM arasında, Ege ve Marmara bölgelerinde müzakere, arabuluculuk ve tahkim hizmetlerini içeren bir işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği anlaşması, Mehmet Akuğur ile TOBB UYUM Genel Müdürü Onur Yüksel tarafından gerçekleştirildi.

Protokol sonrası, “Arabuluculuk-Tahkim (Mediation-Arbitration)” sorunları çözüp yola devam etmenizi sağlar” diyen Akuğur, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada uyuşmazlığın mahkemede çözümünün mutlaka “bir tarafın kaybetmesiyle” sonuçlandığını ancak arabuluculuk ve tahkimin tarafların uzlaşmasını içerdiği için işin devamını da mümkün kıldığını belirtti. Türkiye örneğinde özellikle aile şirketlerinde ortakların uyuşmazlık halinde sıklıkla dava yoluna gitmesi nedeniyle uzun yıllar şirketlerin büyüyemediğini belirten Akuğur, müzakere-arabuluculuk ve tahkim yolu izlenmesi halinde şirketlerin çok daha hızlı ve tatmin edici sonuca ulaşarak faaliyetine odaklanabileceğini anlattı.

Şirketler için en iyi yol: Önleyici hukuk

Sistemin, müzakere ve arabuluculuk aşamalarının anlaşmazlığı uyuşmazlığa dönüştürmeden çözüm almaya yönelik tarafları uzlaştırma, tavsiye verme, konuşmalarını kolaylaştırma anlamına geldiğini vurgulayan Akuğur, “Bunu önleyici hukuk gibi düşünebilirsiniz. Burada tarafların en iyi, tatmin edici kararı almaya çalışılıyor. Çünkü tahkim ya da dava aşamasına gelindiğinde taraflardan birinin sonuçta kaybetmesi ve memnun olmaması sözkonusu. Müzakere ya da arabuluculuk işin devamını sağlar. Ayrıca, mahkeme ve tahkimdeki kararın icrası ayrı bir sorundur, uzun süre alabilir” dedi.

Tarafları uzlaştırmaya yönelik süreçte sunulan bilgilerin tamamen gizli olduğunu, hukuken mahkemede kullanılamaz olduğunu hatırlatan Akuğur, böylece tarafların ve şirketlerin faydalarının da korunduğunu anlattı.

Türkiye’de şirketlerin, özellikle aile şirketlerinin anlaşmazlıkları dava aşamasına getirmesi nedeniyle sorunun derinleştiğini, onlarca yıl sürebilen davalarla şirketlerin atıl kalarak büyüyemediğini kaydeden Akuğur, “Mesela biz fesih davası açılmış bir davayı uzlaşmayla çözdük. Böylece şirket devam edebildi. OECD raporuna göre 3. kuşağa geçebilen aile şirketi yüzde 2,3. Ağırlıklı neden aile arası kavgalar” bilgisini verdi.

Arabuluculuk sürecinin hukuki tavsiye verilmeden, çözüme ve tarafların menfaatine odaklandığını, tahkimin ise hukukun uygulandığı aşama olduğunu vurgulayan Akuğur, “Mahkemeye göre çok daha hızlı, tarafları memnun eden ve elbette ekonomik bir çözüm yolu sunuluyor” dedi.

Singapur konvansiyonu

Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu ile arabuluculuğun anlaşmayı imzalayan ülkelerin tamamında tanınmasını sağlayan bir aşamaya gelindiğini bildiren Akuğur, “Milletlerararası tahkim gibi düşünün, onun arabuluculuk versiyonu diye basitçe anlatalım. Bu sayede 54 dolayında ülkede geçerli sonuca erişiliyor. Yatırımcılar, iş yapanlar açısından son derece iyi bir uygulama” diye konuştu.

TOBB UYUM faaliyetine başladı

Protokol sonrası bir açıklama yapan TOBB Uyum Genel Müdürü Onur Yüksel, 9 Aralık itibariyle hukuki kuruluşlarını tamamladıklarını, 11 Mart 2021’de de törenle kuruluşlarını duyurduklarını belirtti. Yüksel, “Amacımız, TOBB üyesi şirketlere müzakere, arabuluculuk, tahkim hizmeti sunmak. 30 odamız ile anlaşmaları yaptık. Üye odalarımızda merkezlerin kurulmasına devam ediyoruz. Hizmet sunumuna da başladık” bilgisini verdi. Yüksel, mart ayından bu yana 7 başvuru aldıklarını açıkladı. Şirketler arası anlaşmazlıklar-uyuşmazlıklar, işçi-işveren uyuşmazlığı, tüketici uyuşmazlığı alanında hizmet sunduklarını belirten Yüksel, taraflara yerinde Oda bünyesinde toplanma imkanı sunulabildiğini, bu anlamda yerinde hizmet sunumunun gerçekleştiğini, gerekli görülmesi halinde online arabuluculuk toplantıları dahi yapılabildiğini bildirdi.

TOBB UYUM ile Eurasia arasında imzalanan protokolün müzakerearabuluculuk-tahkim hizmet sunumu ve eğitimi konusunda olduğunu, Ege, ve Marmara bölgelerini kapsadığını belirten Yüksel, böylece hizmet sunumunun artacağını vurguladı. Alınan ücretlerin kamu tarafından belirlenen tarife ili sınırlı olduğunu hatırlatan Yüksel, uygun maliyetli bir hizmetli bir hizmet sunulduğunu anlattı.