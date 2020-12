Uzaktan eğitime olan ilgi 2021'de de artarak devam edecek

Takip Et

Çalışanların, pandemi döneminde uzaktan eğitimin önemini yeniden kavradığına dikkat çeken Enocta CEO’su Ahmet Hançer, ofislerin kapanması, evden çalışmanın zorunlu hale gelmesi, eğitimlerin dijital ortama taşınması gibi gelişmelere online eğitimin avantajlarının da eklenmesi ile uzaktan eğitim yöntemine gösterilen ilgide yüksek seviyelere ulaşıldığını aktardı.

2020 yılında çalışanlar tarafından alınan "dijital eğitim" sayısı, "canlı sanal sınıflarda oturum" sayısı ve "mobil cihazlardan uzaktan eğitime erişim" gibi başlıklarda 6 kata varan artışın olduğunu belirten Hançer, yeni yılda da uzaktan eğitime olan talebin artarak devam edeceğini vurguladı.

44 webinar ile binlerce kişiye ulaştı

Yaşanan zorlu süreçte Enocta'nın tüm paydaşların kolaylıkla erişip kullanabileceği, dönemin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktaran Ahmet Hançer, çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "COVID-19 salgınının zorunlu kıldığı yeni düzen farklı eğitim içeriklerine duyulan ihtiyacı da beraberinde getirdi. Kurumlar çalışanları için evde verimli ve güvenli çalışma, sanal toplantılarda verim elde etme, uzaktan ekip yönetimi ve uzaktan çalışırken takım olma gibi iş hayatıyla ilgili online eğitimler sunmaya başladı. Bu doğrultuda Enocta, yaklaşık 150 yeni eğitim ile 'Enocta Gelişim Kataloğu’nu zenginleştirerek; liderlik, yetkinlik, yeni dünya becerilerinin yanı sıra sağlık ve psikolojiye odaklanan eğitimler de tasarladı. Sağlıklı ve üretken işgücünün sürekliliğinin sağlanması için çok sayıda ücretsiz eğitim de sunarak bu zorlu süreçte kurumlara ve çalışanlarına desteğe devam etti. Eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. 44 adet webinarla binlerce kişiye ücretsiz gelişim imkanı sağlayarak, alanında uzman kişileri ve deneyimini paylaşmak isteyen kurumları buluşturdu ve trend konu başlıkları hakkında sohbetler düzenledi."

Sanal sınıf oturum sayısı 6 kat arttı

Pandemi sürecinde farklı başlıklarda kurum çalışanlarının uzaktan eğitimi kullanma alışkanlıklarında önemli değişikliklerin yaşandığını belirten Ahmet Hançer, sisteme toplam giriş, hafta içi yüzde 40, hafta sonu ise yüzde yüzde 45 oranında arttığını bildirdi.

Bu süreçte sanal sınıf toplam oturum sayısın da hızlı artış yaşandığını kaydeden Hançer, şunları aktardı: "Çoklu interaktif eğitimin alındığı sanal sınıflarda oturum sayısı geçen yıla oranla 6 kat artış gösterdi. Pandemi öncesi dönemde sisteme yoğunlukla sabah saatlerinde girilirken, Pandemi döneminde bu yoğunluk akşam saatlerine de yayılarak artış gösterdi. Enocta Gelişim Kataloğu içeriklerimiz bir milyona yakın son kullanıcımızın değerlendirmesi ile 5’li skalada 4,4 ortalama başarı elde etti. Bu zorlu dönemde dijital öğrenmeye artan talebi kesintisiz sağlamak ilkesi ile altyapı yatırımlarına da öncelik verdik. Eğitim yönetim sisteminden, öğrenme deneyimi platformuna dönüşüm için ilk adımların atılmaya başlandığı süreçte yeni mobil uygulamanın hayata geçirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. 'Başarıyı hep daha ileriye taşıma' mottosu ile yetkin insan kaynağını da yüzde 30 arttırarak, Enocta’nın gücüne ve istihdama katkı sağladık."

"Yapay zeka" ve “makine öğrenmesi”ne yatırım yapacak

2021 yılına ilişkin öngörülerini ve Enocta’nın hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Ahmet Hançer, "yapay zeka" ve “makine öğrenmesi”ne çok yatırım yaparak bu alandaki yenilikleri devreye alacaklarını söyledi. Uzaktan çalışan ekiplerin birlikte öğrenmesi konusunda yeni teknolojiler geliştirececeklerini anlatan Hançer, teknolojinin yanı sıra dijital eğitim kataloğuna da önemli yatırım yapacaklarını aktardı.

"Yeni dünyada önemi artan işbirliği, kritik düşünme, veri okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, iletişim, takım çalışması, problem çözme ve inovasyon becerileri konularında daha çok eğitim ve gelişim yolculuğu sunacağız" diyen Hançer, şunları kaydetti: "Eğitimlerin eğlenceli, akılda kalıcı ve etkin olması için yenilikçi içerik tipleri ve farklı öğrenme yöntemleri için araştırma ve geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda, ilk AR (Augumented Reality) içerikli gelişim yolculuğumuz da yakında kullanıma sunulacak. Önümüzdeki dönemde, iş hayatında en çok konuşacağımız konu yetenek açığı ve becerilerin geliştirilmesi olacak. Bireylerin, şirketlerin ve hatta toplumun sürekli değişen koşullara, yarın bizi bekleyen belirsizliğe hazırlıklı olması ve belirsizlikle baş edebilmesi ancak sürekli öğrenmekle, sürekli yeni beceriler edinmekle mümkündür. Bugün beceri, yaşamsal olarak geçerli bir akçedir. Beceriyi kazanmak için her an, her yerden ve sürekli öğrenmek vazgeçilmezdir. Dijitalleşen eğitimin avantajlarıyla, milyonlarca insana ulaşmak ve insanlara gereken yeni becerileri kazandırmak 2021’de temel hedefimiz olacak."