Uzaktan komutalı İnsansız Kara Aracı BOĞAÇ hayat kurtaracak

13 Eylül 2020

Mehmet KAYA

Çok Maksatlı Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu 6x6 BOĞAÇ’a, çatışma bölgelerinden yaralı tahliyesi yeteneği kazandırıldı. ElektroLand Defence üretimi konsept araç, güvenlik kuvvetlerinin saha deneyimlerinden yararlanılarak geliştirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, konseptin dünyada ilk olduğu belirtilerek, “BOĞAÇ, Uzaktan Komutalı Yaralı Tahliye Aracına dönüştürüldü. Geliştirilen konseptin dünyada başka bir örneği yok. BOĞAÇ’a uzaktan komuta edilebilen ve üzerinde bir sedye taşıyan modül entegre edildi ve halihazırda Libya’da da görev yapan bomba imha robotu TMR-II Çetin (veya TMR-II Kutlu) ile ortak görev yapabileceği bir görev tanımlandı. Buna göre BOĞAÇ, çatışmanın sürdüğü ve kurtarma/sağlık ekiplerinin girmesinin riskli olduğu durumlarda yaralının yanına gönderilecek.” denildi.

Konsept aracın çalışmasına yönelik verilen bilgide, aracın çalışma şekli şöyle anlatıldı:

“Uzaktan komuta edilen modül (lift sistemi), sedyeyle birlikte yere indirilecek ve sedye, TMR-II Çetin veya TMR-II Kutlu tarafından çekilerek yerde yatan yaralının boyu kadar uzatılacak. Yaralının bilinci yerinde ve kendisini sedyeye alabilecek kadar hareket edebiliyorsa, kendi kendine sedyeye çıkacak ve vakumlu sedye (yaralı yattıktan sonra tüm vücudunu saran ve sabitleyen bir sedye) uzaktan komutayla aracın üzerine alınarak yaralı güvenli bölgeye götürülecek.

Eğer yaralının bilinci kapalı veya hareket edemiyorsa fakat kendisine yardım edebilecek arkadaşları varsa, onların yardımıyla sedyeye konacak ve yine bu modülle araca alınarak bölgeden çıkartılacak.

Yaralının bilinci kapalı veya açık olsa da hareket edemez haldeyse ve yanında kendisini sedyeye alabilecek hiç kimse yoksa, TMR-II Çetin bu noktada tekrar devreye girecek ve yaralıyı sedyenin üzerine çekecek. Uzaktan komutayla yapılan tüm bu faaliyetler hem Boğaç’ın hem de TMR-II Çetin’in üzerindeki kameralar aracılığıyla gerçekleştirilecek.”

Tasarlanan aracın ortalama operasyon süresinin 4 dakika, uzaktan komuta mesafesinin ise 2 kilometre olduğu belirtildi. Elektroland Defence Kalite Sistem Yöneticisi Evren Çetin, araca yönelik yaptığı değerlendirmede, “Boğaç Tamamen yerli ve milli imkânlarla tasarladığımız ve ürettiğimiz insansız kara platformudur. Harekât alanının ihtiyaç duyduğu farklı maksatlara göre konsept çalışmalarımız devam etmektedir. Son olarak BOĞAÇ’la ilgili ‘Yaralı Tahliyesi Konsepti’ni geliştirdik ve denemelerine başladık. Yaralı tahliyesi söylemesi kolay, icra etmesi zor bir görevdir. Bu zorluğu güvenlik güçlerimizin geçmişteki operasyonlarda da son dönemdeki operasyonlarda da yaşadıklarına şahit olduk. Bizim de odaklandığımız nokta tam da bu güvenlik güçlerimizin çektiği zorlukları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu son konseptimizi oluştururken güvenlik güçlerimizin harekât ihtiyaçlarına odaklandık” dedi.

Evren Çetin, BOĞAÇ’ın benzer platformlardan en önemli özelliğinin bilinci kapalı ya da hareket edemeyen yaralıyı kendi imkanlarıyla alabilmesi olduğunun altını çizdi.