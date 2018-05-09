Uzaktan Kumandalı Atış Platformu daha da güçlenecek

09 Mayıs 2018

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP), her türlü zorlu koşulu içeren saha testleriyle göreve hazırlanıyor. Bir yandan ürünü geliştirmeye çalışan şirketin gündeminde daha yüksek kabiliyetlere sahip modeller bulunuyor.

Şirket, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı (EFES-2018) kapsamındaki savunma sanayisi sergisinde, 4x4 zırhlı personel taşıma aracı KHAN, 4x4 zırhlı ambulans ve Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nu (UKAP) tanıtıyor.

Katmerciler'in insansız kara araçları konseptinin ilk ürünlerinden zırhlı ve paletli UKAP'ın tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebiliyor, farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebiliyor.

Aracın ilk prototipi olan UKAP, atış platformu olarak geliştirildi. Alttaki ana platformun üzerinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve uydu haberleşme sistemi bulunuyor. SARP sistemiyle koordineli çalışacak elektro optik, radar, haberleşme gibi sistemlerin araca entegrasyonu da planlanıyor.

Güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan UKAP'ın, her tür zorlu koşulu içeren saha testleri başarıyla sürdürülüyor. Testlerde, platformun hareket performansı ve atış kabiliyeti üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Testlerden son olarak UKAP ile yapılan atışlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Hızlandırma çalışmaları sürüyor

Platform, üzerine yerleştirilecek termal ve hareketli kameralar ve sensörlerle bir sınır ve keşif gözlem aracı olabilecek, mayın temizleme için kullanılabilecek. Platform üzerine kurşun geçirmez bölüm yapılarak çatışma bölgelerinden yaralı kurtarmak üzere bu araç görevlendirilebilecek.

UKAP, 2 tona kadar faydalı yük, askeri mühimmat ve teçhizat taşıyabiliyor. Platform, yüklü ağırlığı 16 tona ulaşan HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı çekebilecek gücüyle gerektiğinde ağır araçlar için için kullanılabilecek.

Aracın elektrikli ve hibrit modelleri bulunuyor. UKAP'ın operasyon süresi en az 5 saat iken bu süre jeneratörle 8 saate çıkabiliyor. Saatteki hızı 25 kilometre olan platformun hızının artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Uzaktan kumanda kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebilen UKAP, uydu üzerinden ulaşılabilen herhangi bir noktadan kontrol edilip yönlendirilebiliyor. UKAP’ları sadece tek tek değil, uydu bağlantısı vasıtasıyla birlikte ve koordineli olarak yönetmek de mümkün olabiliyor.

"Ülkemizde ilk, dünyada sayılı"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, şirket olarak akıllı insansız kara aracı sistemlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Katmerci, "Türkiye'de hiçbir rakibimiz uğraşmazken yıllar öncesinden başlayarak bu konsepte Ar-Ge fonlarımızdan büyük bölümler ayırarak ciddi bir bilgi birikimi edindik. Bu anlamda Türkiye'de eşsiz bir konuma yükseldik. Örneğin UKAP aracımız, kendi segmentinde ülkemizde ilk, dünyada da sayılı durumda." dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının en büyük destekçileri olduğunu vurgulayan Katmerci, Müsteşarlığın, doğru yönlenmeleri açısından hem rehberlik yaptığını hem de denetlediğini bildirdi.

Katmerci, kara kuvvetleri, emniyet, jandarma gibi kurumlardan sürekli olarak ürünlerine olumlu katkı sağlayacak yorum, öneri ve görüşler aldıklarını vurgulayarak, bu anlamda projelerin geliştirme sürecinin aslında ülke çapında yürütülen toplu bir faaliyet olarak nitelendirilebileceğini dile getirdi.

Uluslararası pazarlama faaliyetleri

İnsansız olarak uzaktan kumandayla görev yapabilen araçlara yönelik yürütülen çalışmaları değerlendiren Katmerci, şöyle konuştu:

"Rakiplerimiz mevcut araçlarına uzaktan kumanda fonksiyonu katmaya çalışırken biz sadece özgün bir araç ailesi yaratmadık, bunun ötesinde araçlarımıza otonom fonksiyonlar, karar verme yetisi, sürü halinde hareket etme kabiliyetleri kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, çözüm ortaklarımızla beraber rahatlıkla sektör önderiyiz diyebiliriz. Yakın süreçte, yüksek ateş gücüne sahip, hem şehir içi hem kırsal alanda faaliyet gösterebilecek, değişik görevler alabilecek, akıllı ve daha büyük modeller üzerinde çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar araç çeşidimizi en az ikiye katlamayı hedeflemekteyiz. Elbette öncelikli hedefimiz ülkemize, silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesine katkı yapabilmek. Bu ürünlerimiz uluslararası alanda da büyük ilgi görüyor. Bu yönde birçok firma ve ülkeyle temas halindeyiz. Gelecek günlerde açıklayacağımız gibi, batılı birçok firmayla uluslararası pazarlama maksatlı stratejik iş birlikleri kuruyoruz."

KOBİ'lere yönelik destek programı

Katmerci, sadece kendi çalışmalarına odaklanmadıklarını, ülkedeki teknoloji birikiminden azami ölçüde faydalanacak şekilde, sektörün en değerli firmalarıyla stratejik iş birlikleri kurmaya özen gösterdiklerini de söyledi.

Furkan Katmerci, şunları kaydetti:

"Gelecek dönemde bu konularda faaliyet gösteren KOBİ'lere destek olacak yönlendirme programları hazırlıyoruz. Yakında bu konularda birçok açıklamamız olacak. Gelişim açısından yürütülen birçok çalışmaya, bilimsel toplantıya ve fuarlara destek olarak ülkemizdeki sektörel bilinci yükseltmeyi hedefliyoruz."