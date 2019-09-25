Uzan ailesi Vertu’yu Vietnam’a açıyor
Fransa’da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefon üreten lüks marka Vertu, ilk mağazasını Vietnam’ın başkenti Ho Chi Minh City’de açıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.