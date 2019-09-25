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Uzan ailesi Vertu’yu Vietnam’a açıyor

Fransa’da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefon üreten lüks marka Vertu, ilk mağazasını Vietnam’ın başkenti Ho Chi Minh City’de açıyor.

Uzan ailesi Vertu’yu Vietnam’a açıyor
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