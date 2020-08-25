Uzay ve uydu ekosistemi Global Sat Show’da buluşuyor

25 Ağustos 2020

Capital Exhibition tarafından TÜRKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği’nin desteğiyle bu yıl beşincisi düzenlenecek Küresel Uydu ve Uzay Şovu, Global Sat Show, 1-2 Eylül 2020’de online olarak gerçekleştirilecek.

Yüzde 85’i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığı fuar boyunca ABD Uzay Kuvvetleri’nden Dr. Joel B. Mozer ve Rusya’dan Glavkosmos üst yöneticisi Dmitry Loskutov gibi konuşmacıların yer alacağı webinarlar da düzenlenecek.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, "Dünyada yaklaşık 1 trilyon doları bulan bir ekonomik büyüklüğe ulaşan uzay ve uydu ekosisteminin önemi her geçen gün artıyor. ABD ve İngiltere, startupların uzay savunmalarına verebilecekleri katkıyı belirlemek için 15 firmaya 1 milyon dolarlık katkı sağlayacağını açıkladı. Türkiye’de kendi uydusunu yapmak üzere çalışmalara başlayarak bu alanda ‘Ben de varım’ diyen ülkelerden biri oldu. İşte tüm bu çalışmaların detayları 1-2 Eylül tarihlerinde online yapılacak, uydu ve uzay teknolojileri için Avrasya’nın en önemli vitrinlerinden biri 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı- Global Sat Show’da duyurulacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Capital Exhibition CEO’su Hakan Kurt, uydu üreticileri ve operatörleri, mekanik ve alet sağlayıcılar, ekipman üreticilerinin de katılacağı serginin endüstriyi çevrimiçi olarak bağlayacağını söyledi. Fuara yüzde 85’i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığı bilgisini veren Kurt, etkinlikte kamuoyuna açık 8 uzmanlaşmış webinar, 2 anahtar konuşmacı oturumu düzenleneceğini, ayrıca sınırlı katılımcıyla 3 özel çalışma toplantısı yapılacağını aktardı.

1 trilyon dolarlık bütçenin yüzde 80’ine hükmeden aktörlerin fuarda temsil edileceğini belirten Kurt, "Katılımcılar, fuar vesilesiyle ekosisteme erişme şansı yakalayacak. Firmalar arasında 2 bin civarında kayıtlı görüşme programladık.” dedi.

Türkiye’nin uzay macerası anlatılacak

Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasıyla Türkiye’nin uzay çalışmalarına yönelik önemli bir adım atıldığını vurgulayan Hakan Kurt, fuarda Türkiye’nin uzay stratejilerinin de dünyaya anlatılacağını kaydetti. Türksat 5 A ve 5B uydusunun sözleşmesinin 3’üncü fuarda imzalandığını hatırlatan Kurt, “Bu yıl fırlatılacak 5 A uydusunun yer teslimi ve kabiliyetlerini, fırlatma sürecini, uydunun kullanıcılara sağlayacağı avantajları Türksat, Airbus, SpaceX ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, etkinlikte anlatacak.” diye konuştu.

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ise, "Gelişen teknolojilerin en fazla fırsat yarattığı alanlardan biri uzay.Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işteki varlığımızı uluslararası platformlarda göstermeye başladık.Global Sat Show’un, yaptığımız çalışmaları paydaşlarımızla paylaşma noktasında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kulandı.