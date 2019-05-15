Uzel fabrikası 223.7 milyon liraya satıldı

15 Mayıs 2019

Yıllardır boş duran İstanbul'da bulunan Uzel Traktör Fabrikası'nın arazisi ve binasının satış ihalesi gerçekleşti. Rami’de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası’nın bina ve arazisi 1. İflas Müdürlüğü’nde dün gerçekleşen ihalede 223 milyon 700 bin TL’ye ipotek alacaklısı Vera Varlık tarafından satın alındı.

Vera Varlık AŞ’nin iflas masasından yaklaşık 170 milyon TL alacağı bulunduğu öğrenildi. Vera Varlık, kalan tutar 53 milyon TL’yi iflas masasına yatıracak. Satışın ardından öncelikli olarak iflas masası borcu karşılanacak.

Daha sonra işçi alacakları ödenecek. İşçilerin iflas masasına kayıtlı 35 milyon TL (ana para) alacağı olduğu öğrenildi. Yeterli meblağ kalırsa hazine ve sigorta alacağı karşılanacak. Tüm borçlar ödendikten sonra ise alacaklıların ana parasının faizi hesaplanacak. Ödemelerin ardından yeterli meblağ kalırsa alacaklıların faizleri ödenecek.