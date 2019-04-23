Üzerinden tank geçse bozulmayan kek TSK kitinde!

23 Nisan 2019

MEHMET KAYA

Türk firması İmmu-Nat tarafından geliştirilen kek ya da ekmeğe benzeyen özel fonksiyonel gıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin helikopterlerinde bulunan acil durum kitine girdi. "Doktor Ekmek" adı verilen gıdanın 1800 kalori olduğu belirtildi. Fonksiyonel gıda 1 yıl boyunca yenilebilir kalması ve özel ambalajıyla dış etkilere maruz kalmaması nedeniyle askeri ya da diğer uzun süreli saha görevi yapan kişiler için de uygun olarak niteleniyor.

Bitkisel likit öz su üreticisi İmmu-Nat Genel Koordinatörü Galip Altıntaş bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Firmanın tanımlanmış, etken maddesi miktarı belli olan iyi üretimle takviye edici sıvı öz sular (extract) ürettiğini, ayrıca öz su üretimlerinin ilaç ve kozmetik sanayine de girdi olduğunu belirten Galip Altıntaş, butik olarak Bodrum'da başladıkları üretim sonrası gördükleri talebin yüksek olması nedeniyle Samsun'da büyük bir üretim tesisini hayata geçirdiklerini vurguladı. Yakın zamanda Ortadoğu pazarına büyük bir ihracat için anlaşma aşamasında olduklarını kaydeden Altıntaş bu alanda gelişme sağlayacaklarını ifade etti.

Fonksiyonel gıda

"Doktor Ekmek" adını verdikleri yüksek kalorili kek ya da ekmek benzeri bir fonksiyonel gıda ürettiklerini belirten Galip Altıntaş, "Sporcular ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birimlerinde, pilotların acil durum kitlerinde şu an bizim keklerimiz var. Bu kekler 1 yıl bozulmaz, azotla yapılan özel ambalajı sayesinde suya düşse su almaz, üzerinden tank geçse hiçbir şey olmaz, yanmaz, bir insanı bir dilimi bir gün ayakta tutar. TSK'nın acil durum kitlerinde, helikopterlerde var. Bu üründe gluten yok, yemekteki şişkinliği vermez. Günlük alınabilecek enerjiyi sağlar, tok tutar. İnsan bedeni doymak üzere değil yeterli maddeleri almak üzere kodlanmıştır. İçeriğinin yüzde 90'ı kendi ülkemizde yetişen bitkilerden oluşuyor" dedi.

Ürün, beslenme zorluğu çeken kanser hastaları ya da asker ya da diğer uzun süreli saha görevi yapanlar için de uygun olarak nitelendi. Galip Altıntaş, Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile de ürünlerini vermek için temas kurduklarını bildirdi.