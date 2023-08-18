Uzmanlık Eğitimi'ne Yemeksepeti desteği

Proje kapsamında Yemeksepeti yöneticileri, ilk eğitim oturumlarını 16 Ağustos günü gerçekleştirdi. TOBB’un öncülüğünde ve Yemeksepeti'nin ana destekçisi olarak katıldığı bu projede, 1 yıl içinde toplam 500 kişiye e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgileri bir arada sunmayı amaçlayan eğitimlere TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) eğitmenleri ve sektörde profesyonel olarak görev alan özel sektör temsilcileri liderlik ediyor. Başarı gösteren katılımcıların, TOBB ETÜ SEM tarafından sertifikayla onurlandırılacağı bu program kapsamında ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan depremden etkilenenlere yönelik, kontenjan dahilinde ücretsiz eğitimler de sunulacak.