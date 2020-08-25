Uzmar'ın insansız liman kontrol botu suya iniyor

25 Ağustos 2020

AHMET USMAN

Türkiye’nin ilk özel kılavuzluk ve römorkör firması olan Uzmar, gemi inşa konusunda yeni bir aşamaya geçiyor. Uzmar, otonom deniz araçları imalatı konusundaki çalışmalarının ilk meyvesini bu yıl alacak ve insansız liman kontrol botunu denize indirecek.

Nemrut Körfezi ve Akçansa Limanı’nda hizmet veren lokal bir firma iken 2016’da bu yapıyı değiştirmeye karar verdiklerini, Kocaeli’deki tersanelerinde yürüttükleri römorkör imalatı konusunda uluslararası bir marka olmak için stratejilerini değiştirdiklerini vurgulayan Uzmar Denizcilik CEO’su Ahmet Noyan Altuğ, “2017’nin ortasında Kuveyt Petrol Şirketi’nden (KOC) 60 metrelik bir römorkör siparişi aldık. O zamana kadar aldığımız en büyük ve en sofistike projeydi. Bu projeyi yapıp ortaya koymamız bizim için basamak oldu, uluslararası pazarda tanınmamızı sağladı. Ardından Pakistan’ın 32 metrelik 80 tonluk Port Qasım ihalesini kazandık. Bu kuruluşun yaptığı ikinci ihaleyi de kazandık ve gemileri inşa ettik ama sonra ihale iptal edildi, gemiler elimizde kaldı. Ama bu da bize yeni bir kapı açtı. Yıllardır satış yapmaya çalıştığımız, sektörün en önemli oyuncularından Switzer’e acil römorkör gerekince bunları aldı, çok beğendi ve ticaretimiz sonrasında da sürdü” diye konuştu.

2016’ya kadar 25-30 metrelik küçük römorkörler inşa ederken bugün tüm imalatlarının yüksek katma değerli deniz araçlarından oluştuğunu belirten Altuğ, “Aldığımız ihaleler dışında 32 metrelik römorkörlerde seri imalat yapıyoruz. Yılda 8-10 adet arası üretiyoruz. Bu konuda kendimizi çok geliştirdik. Dünyada 32 metrelik römorkörü bizden daha iyi yapabilecek başka tersane olduğunu sanmıyorum. Şu an Kocaeli Serbest Bölgesi’ndeki tesisimiz tam kapasite çalışıyor. Bu nedenle ilave yatırım yapıyoruz. 25 bin metrekare olan kapalı alanımız 33 bin metrekareye ulaşacak. Bu sayede kapasitemiz yüzde 60 artacak. Hem daha fazla sayıda, hem daha büyük gemileri yapabilir hale geleceğiz. 4-5 ay içinde devreye alacağımız yatırım, 2 milyon dolara malolacak” dedi.

“Dünyada örneği olmayan proje”

Uzmar’ın her şeyden önce bir mühendislik firması olduğuna dikkat çeken Altuğ, “Bunun bir örneği olarak bir AB projesi yürütüyoruz. Berlin Üniversitesi, Alman ve İtalyan firmaları, Gemi Mühendisleri Odası gibi 7 farklı ortağı olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje kapsamında insansız, uzaktan kumanda edilebilen liman kontrol botu inşa ediyoruz. İskenderun ve Ambarlı Limanlarındaki operasyonlarımızda kullanmayı planladığımız otonom botları bu yıl içinde denize indirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında yurt-dışındaki bir kuruluş için dünyada örneği olmayan otonom feribot geliştirme projemiz de sürüyor” diye konuştu.

Şu an Hollanda merkezli Boskalis firması için 4 adet 90 tonluk, 42 metrelik, yüksek standartta eskort römorkör inşasının sürdüğünü söyleyen Altuğ, “2021’de teslim edeceğimiz bu römorkörler, sahilden 170 mil uzaktaki LNG terminaline gelen kargo gemilerini kaldırıp yanaştıracaklar. Meksika El Salvador Projesi için 2, Kalecik Port için 4 tane 32 metrelik römorkör inşa ediyoruz. Kendi filomuza da bu teknelerden yapıyoruz. Danimarka Port Aarhus projesinin ihalesini aldık. Şu an toplam 14 proje sürüyor” dedi.