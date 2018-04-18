Vagonda yerliliği artıran TÜDEMSAŞ yeni ürünler için Ar-Ge'ye odaklandı

18 Nisan 2018

HİLAL SÖNMEZ

SİVAS - Vagon ve yedek parçalarını üreten Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii (TÜDEMSAŞ), yeni nesil yük vagonu ile yerliliği artırdı. Yeni nesil milli yük vagonu Sggmrs'yi üç yıllık Ar- Ge çalışmaları sonucunda, 2017 yılında, Sivas'ta raylara indiren firma, söz konusu ürün için 150 adetlik üretim planladı. Bugüne kadar 140 adet Sggmrs'yi TCDD Taşımacılık'a teslim eden firma, kısa vadede yeni ürünleri de portföyüne eklemeyi planlıyor. TÜDEMSAŞ; cevher taşıma vagonu, ısıtmalı sarnıç vagon, 45'lik konteyner taşıma vagonu, tank taşıma vagonu ve 80 feet'lik ikiz konteyner vagonunun Ar-Ge, test ve üretimi için yatırım planlarını sürdürüyor.

Kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 25 bin adet yük vagonu üreten firma, 350 bin vagonun da bakım-onarımını yaptı. Yeni nesil yerli yük vagonu Sggmrs, sahip olduğu uluslararası belgeler sayesinde sadece Türkiye demiryollarında değil Avrupa'nın bir çok ülkesinde de yük taşımacılığı yapabilecek nitelikte üretildi. Söz konusu vagonlar, demiryolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından yoğun talep alıyor. Avrupa'nın demiryolu yük taşımacılığı açısından en büyük firmalarından olan Avusturyalı Rail Kargo firması, TÜDEMSAŞ tarafından TCDD'ye teslim edilen yeni nesil milli yük vagonu ve Sgns tipi vagonu kiralayarak, Avrupa'daki operasyonlarında kullanıyor.

Boji üretim kapasitesi yıllık 4 bin adete ulaştı

90 feet'lik bu vagonlardan, 80 feet'lik olacak şekilde 2019-2020 döneminde 750 adetlik daha sipariş aldıklarını kaydeden firma yetkilileri, üretim hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

TÜDEMSAŞ'ın yeni nesil ürünlerinin yük taşıma kapasitesinin fazlalığı, ekonomik ömrünün uzunluğu ve tek tip vagonla farklı tür taşımacılık yapabilme imkanı sunması bakımından yenilikçi olduğunu ifade eden firma yetkilileri, vagonların hem yurtiçinde hem de yurtdışında yük taşımalarında tercih edildiğini ifade etti. Öte yandan 2011 yılında boji robot kaynak ünitesini devreye alan firma, boji hattında kullanılan robot kaynak ünitesiyle birlikte boji üretim kapasitesini yıllık 4 bin adete çıkardı. Kaynak robotları otomotiv sektöründeki ince sacların kaynağında etkin bir şekilde kullanılıyor. Bununla birlikte, demiryolu sektöründe 1 ila 20 milimetre aralığında değişen saclar kullanıldığı için bu teknolojinin demiryolunda kullanımı yaygın değil. Firma yetkilileri, kaynak robotunun demiryolu sektöründe ilk kez TÜDEMSAŞ'ta kullanılmaya başladığının altını çizdi. 2011'den bu yana söz konusu robotun rutin bakımları yapılmak şartıyla kesintisiz olarak kullanılıyor. Firma, kurduğu robot sistemi ile boji üretimindeki kaynaklarda standart yakaladı.

Vagon kumlama tesisinde robotlar kullanılıyor

Fabrikalarında, sektörün gerektirdiği teknolojik tezgahları kullanan fi rma, yatay işleme merkezleri, CNC torna tezgahları, CNC tekerlek tornaları, CNC makaslar, CNC plazma, CNC abkant, boji kumlama, boji yıkama, vagon boyama ve kumlama tesisi gibi farklı yatırımlarla alyapsını sürekli güçlendiriyor. Firmanın kullandığı teknolojiyi güncelleştimek amacıyla yaptığı yatırımlardan birinin vagon kumlama tesisine yaptığı robotik sistem yatırımı olduğunu kaydeden yetkililer, tesiste vagon kumlama işleminin robot kollar tarafından yapıldığını kaydetti. Robotlu vagon kumlama tesisi, tam kapasite çalıştığı zaman 24 saatte, 200 metrekarelik yüzey alanına sahip vagonlardan altısının kumlaması aralıksız yapılabiliyor. Kumlanan vagon, yüzey alanı daha az olan platform tipi bir vagon olduğunda bu sayı günlük 10 adede kadar da çıkabiliyor.