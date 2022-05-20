Vaillant, çevreci ürünlerle Euro bazında yüzde 10 büyüyecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Vaillant, geliştirdiği ısı pompası ve hidrojenle çalışan kombi gibi çevreci ürünlerle iç pazarda büyümeye odaklandı.

Yeni dönemde çevreci ürünlerle büyümelerini sürdüreceklerini kaydeden Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “Geçen yıl iç pazarda Euro bazında yüzde 12 büyüme gösterdik. Bu yıl da Euro bazında yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

Avdel, “Şofbenin, kombinin mucidi kimliği ve teknoloji liderliğiyle ön plana çıkmış bir markayız. Şu anda ısı pompasıyla Türkiye’de pazarda yer almaya başladık. Yine hidrojenle çalışabilir kombi ürünlerimiz de hazır. Fakat Türkiye’de eğer doğalgaz hatları içine hidrojenin enjekte edilebileceği ve doğalgaz ile hidrojenin karışabileceği bir altyapı kurulursa o senaryoya da uygun ürünlerimizi hazırladık.” dedi.

Avdel, sadece tüketiciler için ulaşılabilir olmayı ve tüketicinin karşılaştığı maliyetleri minimize etmeyi değil, onlara daha farklı enerjilerle de çalışan seçenekler sunma yolunda ilerlediklerini kaydetti.

Isı pompasıyla yüzde 40’a varan tasarruf

Söz konusu ürünlerin Türkiye pazarında büyüklüğünün çok olgun bir seviyede olmadığını belirten Avdel, iç pazarda ısı pompası pazarının yıllık yaklaşık 10 bin adetlerde olduğunu söyledi.

Isı pompası pazarının gelecek yıllarda çok daha büyüyeceğini öngördüklerini ifade eden Avdel, “Avrupa’da bakarsanız ısı pompası pazarı yaklaşık 900 binler bandına gelmiş bulunuyor ve hızlı bir büyüme var. Bu alana yatırım yapıyoruz. aroTHERM plus ürünümüz ile A++ enerji tüketim değeriyle çok iddialıyız. Şu anda ısı pompasında rakiplerimize göre 700 kat daha çevreci ve verimli bu ürünü pazara sunduk. Isı pompası kombiye göre aylık yaklaşık yüzde 40 bandında daha yüksek tasarruf sağlıyor. İlk yatırım maliyeti daha yüksek olmasına rağmen 15 yıl kullanıldığı düşünülürse enerji maliyetiyle çok rahat bir şekilde kompanse eden bir ürün. Isı pompalarında toprak, su ve hava kaynaklı pompalar var. Üçünü birden yapanlar da var. Bu dört segmentte özellikle hava ve su kaynaklı olan ısı pompalarına yoğun yatırımımız olacak.” diye konuştu.

Türkiye’nin 81 ilinde 250’nin üzerinde teknikerle sahada olduklarını ve 250’yi aşkın çağrı merkezi çalışanlarının bulunduğunu bildiren Avdel, toplamda 500 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi.

Yazlıklarda sürenin uzaması büyümeyi tetikledi

Pandemide öne çıkan sektörlerden olduklarını ve 2021’i olumlu geçirdiklerine dikkat çeken Alper Avdel, “Normalde yazlıklarda daha çok soğutma ürünleri tercih edilirken, pandemiden dolayı 4 mevsim yaşayanların sayısının artmasıyla ısıtma ürünlerine de talep arttı. Bu etkiyle geçen yıl Euro bazında yaklaşık yüzde 12’lik büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da Euro bazında yüzde 10 büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.