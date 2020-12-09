Vaillant Group Türkiye CEO’su Avdel: Planlarımızda sadece ana iş kolumuza yatırım yapmak var

Vaillant, pandeminin etkisiyle tüm dünyada zor bir sürecin yaşandığı 2020’de, müşteri memnuniyeti odaklı iş stratejisi, dijital altyapısı ve evlere tasarruf getiren yenilikçi ürünleriyle büyümeye devam ediyor. Pandemiye rağmen 2019’da elde ettiği büyümenin üzerine çıkan Vaillant Türkiye, yılı yüzde 50 büyüme ile tamamlamayı planlıyor.

Vaillant Türkiye’nin 2020 yılı performansını değerlendiren Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “Vaillant Group Türkiye olarak tüm yatırımlarını sadece ana iş kollarına yapan son derece odaklı bir grubuz. Gelecekle ilgili planlarımız içerisinde de sadece bu sektöre yatırım yapmak var. Amacımız, pazar payımızı ve üretim çeşitliliğini artırarak müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak.” dedi.

“Tam yoğuşmalı kombiler yüzde 35’e kadar tasarruf sağlıyor”

Yoğuşmalı kombi kullanımı arttıkça toplam enerji maliyetinde de önemli oranda tasarruf sağlandığını vurgulayan Alper Avdel, var olan kombilerin tamamının tam yoğuşmalıya dönüşmesi ile 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Toplam doğalgaz tüketiminde hane halkı kullanımının bu yılın ilk yarısında yüzde 43,9 olarak gerçekleştiğini belirten Avdel, şöyle konuştu: "Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 41,2 idi. Bununla beraber 6 aylık dönemde 327 bin yeni abone sisteme giriş yaptı. Hem abone sayısı, hem kombi sayısı hem de doğalgaz tüketimi artıyor. Konutlarda kullanılan tam yoğuşmalı kombi sayısı arttıkça hem tüketicilerin hem de ülkemizin fatura maliyetleri azalıyor. Tam yoğuşmalı kombiler ile artan maliyetleri azaltıyoruz. Oda termostatlarının da kullanımıyla tam yoğuşmalı kombiler yoğuşmasız ürünlere göre yüzde 35’e kadar tasarruf sağlıyor.”

"İklimlendirme sektörü pozitif ayrışan sektörler arasında yer aldı"

Vaillant'ın global yapısı içinde yüzde 10'luk paya sahip olan Türkiye’nin bu zorlu dönemde grup içinde Almanya ve Polonya ile birlikte en iyi büyüme rakamlarına ulaşan ilk üç ülke arasında yer aldığını dile getiren Alper Avdel, “Dövizin aşırı değerlendiği bir yıl yaşadık. Bu sebeple de adetsel bazda artışı daha anlamlı buluyoruz. Bu yılı, adetsel bazda yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle bitireceğimizi öngörüyoruz. Yüzde 6,7 olarak açıklanan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamına baktığımızda, bu büyümede inşaat sektörünün payının yüzde 0.42 olduğunu görüyoruz. İklimlendirme sektörü ise 2020 yılının ilk 6 ayında elde ettiği yüzde 10 büyüme ile pandemi sürecinde pozitif ayrışan sektörler arasında yer aldı. Ürettiğimiz ürünlerin insanlar için gerekli olan hijyen ihtiyacını karşılamaya yönelik olması bu noktada önemli rol oynadı. 2021 yılı için ise temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz.” diye konuştu.

"Tüketiciler sağlık, bağışıklık, hijyen ile bağdaştırdıkları ürünlere yöneldi"

Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu ise, Vaillant’ın yüzde 30 olan 2020 yılı büyüme beklentisinin üzerine çıkarak kaydettiği yüzde 50’lik büyümeye dikkat çekti. Kayaoğlu, “Türkiye genelinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda tüm kategorilerde büyümenin yanı sıra yeni gaz gelen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde diğer bölgelere kıyasla daha hızlı büyüdük. Kategori bazında bakarsak yüksek kapasiteli kazan ürünlerinde 2 kat, ısı pompasında ise yüzde 27 büyüdük. Geleneksel iş kolumuz olan kombi kategorisinde ise 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek yılı kapatmayı planlıyoruz.” dedi.

Ürünlerinin yanı sıra hayata geçirdikleri uygulamalarla evlerde geçirilen zamanı cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kayaoğlu, “Yaptırdığımız araştırmalarda tüketicilerin sağlık, bağışıklık, hijyen gibi faydalarla bağdaştırdıkları ürünlere yönelmeyi sürdüreceğini gördük. Alışveriş alışkanlıklarında görünen çoklu kanal kullanımı etkisini farklı sektörlerde de gösterdi ve bu etkinin devam etmesi bekleniyor." şeklinde konuştu.

Bu dönemde dijitalleşme yolunda yaptıkları yatırımların sonuçlarını aldıklarını belirten Kayaoğlu, sunları söyledi: “Tüm kanallardan 7/24 kesintisiz çağrı merkezi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Satış ve satış sonrası hizmetler esnasında teması en aza indirmeye yönelik yeni projeler de hayata geçiriyoruz. Teması en aza indirmeye yönelik “Görüntülü Ücretsiz Keşif” projesi ile satın alma sürecinde iki kez yapılan ev ziyaretini bire düşürdük. Uygulamayı devreye aldığımız ilk 15 günde gelen keşif taleplerinin yüzde 20’sini ‘Görüntülü Ücretsiz Keşif’ uygulaması ile gerçekleştirdik. Görüntülü keşif taleplerinin yüzde 23’ü satışa döndü. Görüntülü keşif üzerinden yüzde 50 daha fazla satış oranı yakalıyoruz.”

"Green iQ etiketli ürünlerle çıtayı en üst noktaya çıkarıyoruz"

Pandemiye rağmen ürün lansmanlarına devam ettiklerini söyleyen Erol Kayaoğlu, yoğuşmalı ürün gamını, çevre dostu ve tasarrufu üst seviyeye çıkaran cihazlarla genişlettikllerini kaydetti. Dünyayı ve çevreyi düşünen kullanıcıların sürdürülebilir ürünleri tercih ettiğini belirten Kayaoğlu, ürün çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yakın zaman önce hem toprak hem su hem de hava bazlı çalışabilen benzersiz bir ürün olan Flexotherm ısı pompasını tüketicinin beğenisine sunduk. Green iQ felsefesi ile üretilen ecoTEC Exclusive yoğuşmalı kombi; multi yoğuşma sağlayan teknolojisi ile standart kombilere kıyasla yüzde 8’e varan ek tasarruf ve düşük maliyetli enerji kullanımı vadediyor. Yüzde 85 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ürün, cep telefonuyla kontrol ve uzaktan erişim gibi üstün özelliklere sahip. Hem kullanıcıya daha fazla tasarruf imkanı sağlayan hem de doğadaki gaz salınımını azaltan Green iQ felsefesi ile üretilen ürünlerimizi, tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.”