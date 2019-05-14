Vakıf Emeklilik 'Geleceğin Sigortacılarını' ödüllendirdi

14 Mayıs 2019

Sigorta Laboratuvarı Projesi “Sanal Fon Yönetimi” yarışması, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle Şişli Ahi Evran Meslek Lisesi ve Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Sigorta Laboratuvarlarında 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirildi.

1 Kasım 2018 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışma sonucunda; Şişli Ahi Evran Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ezgi Çakmak ve aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi Tuğba Şevval Nur Dağ, en iyi portföy getirisine ulaşarak, birincilik ödülünün sahibi oldular.

Yarışmada birinciliğe layık görülen her iki öğrenciye de bilgisayar armağan edilirken, ikinci olan öğrencilere tablet, üçüncülere ise hediye çeki armağan edildi. 6 ay süren yarışmada ayrıca her ayın sonunda en fazla fon getirisi sağlayan öğrencilere de 100’er TL’lik hediye çeki takdim edildi.

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan ve

Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol’un elinden aldılar.

Yarışma öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Ödül teslimi sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, yarışmanın Türkiye’deki gençlerin finansal okuryazarlık eğitimine değerli katkılar sağladığını söyleyerek, “Vakıf Emeklilik olarak ülkemizin finansal okuryazarlık oranının artırılmasını önemsiyor ve bu yönde çeşitli projelerle farklılığımızı ortaya koyuyoruz. Bu alanda gelişim göstermenin en önemli yolunun da gençlerden geçtiğinin bilincindeyiz. Gelecek nesillerin erken yaşta bilinçlendirilmesi için biz de Sigorta Laboratuvarı Sanal Fon Yönetimi Yarışması’nı geliştirdik.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve her iki okuldan 118 öğrencimizin katıldığı bu yarışma, gerçek sektör dinamikleri karşısında sanal bir fon yönetimine olanak sağlıyor. Ayrıca öğrencilere yarışma kapsamında rekabetçi ve eğlenceli bir dijital deneyim sunuluyor. Böylelikle yarışmacılar eğlenirken öğrenme becerilerine de sahip oluyor.

Öyle umuyorum ki; dereceye girsin veya girmesin, tüm öğrencilerimizin sektör özelinde farkındalığını artırma yolunda Sigorta Laboratuvarı Sanal Fon Yönetimi Yarışması önemli bir basamak olmuştur.” dedi.