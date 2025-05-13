Vakıf Katılım, 2025’in birinci çeyreği itibarıyla 350,3 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 398,6 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 1,9 milyar TL’ye çıkaran banka, aktif büyüklükte 2024 yılı sonuna göre yüzde 20’lik bir büyüme sergiledi ve 2025 yılı ilk çeyreğinde 483,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

Mehmet Ali Akben: Hedefimiz ülke refahına katkı sağlamak

Bankanın ilk çeyrek finansal sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “2025 senesi ilk çeyreğini hedeflerimiz doğrultusunda tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yıl sonuna göre yüzde 20’lik bir büyüme sergiledik ve 2025 yılı ilk çeyreğinde 483,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 398,6 milyar TL, topladığımız fonlar 350,3 milyar TL oldu. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 1,9 milyar TL net kâr elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 37,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 16,48 olarak kaydedildi” dedi.