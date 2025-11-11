Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 65 büyüdü

Vakıf Katılım, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Vakıf Katılım bu dönemde, 480,8 milyar TL fon toplarken, reel sektöre 493,9 milyar TL finansman desteği sağladı.

2024 yılı sonuna göre yüzde 65 büyüyerek 664,5 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2025 yılının ilk 9 ayında 4,8 milyar TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, üretimi desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Akben, “Vakıf Katılım olarak ilk günkü heyecanla üretmenin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü çeyrek itibarıyla toplam 480,8 milyar TL fon toplayarak 493,9 milyar TL finansman sağladık. Aktif büyüklüğümüzü %65 artırarak 664,5 milyar TL’ye ulaştırdık” dedi.