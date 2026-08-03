Vakıf Katılım'dan tabii Premium fırsatı! Mobil uygulamadan ücretsiz üyelik dönemi başladı

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Katılım finans sektöründe sunduğu dijital hizmetleri genişleten Vakıf Katılım, mobil uygulaması üzerinden yürüttüğü Tamamla Kazan sadakat programına tabii Premium üyeliğini dahil etti. Kampanya kapsamında kullanıcılar, belirlenen bankacılık kriterlerini yerine getirerek 1 aylık tabii Premium üyeliğine ücretsiz sahip olabilecek.

UEFA maçlarından tabii orijinal yapımlarına kadar geniş içerik

Kampanya kapsamında sunulan tabii Premium üyeliğiyle kullanıcılar; tabii orijinal yapımlarının yanı sıra UEFA organizasyonları, FA Cup karşılaşmaları, TRT içerikleri, çocuk programları, belgeseller ve platformun geniş içerik arşivine erişim sağlayabilecek. Vakıf Katılım müşterileri, her ay belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde Premium üyeliklerini ücretsiz olarak yenileyebilecek.

"Tamamla Kazan on binlerce kullanıcıya ulaştı"

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, müşterilere yalnızca bankacılık hizmeti değil, günlük yaşamı kolaylaştıran ayrıcalıklar da sunmayı hedeflediklerini belirtti. Yorulmaz, Tamamla Kazan programının ilk yılında on binlerce kullanıcıya ulaştığını ifade ederek, programa eklenen tabii Premium üyeliğiyle müşterilerin günlük hayatına dokunan yeni bir avantaj sunduklarını söyledi.

Ayrıcalıkların kapsamı genişletilecek

Birinci yılını tamamlayan Tamamla Kazan programının gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Vakıf Katılım, önümüzdeki dönemde de kullanıcılarına sunulan avantajların kapsamını genişletmeye devam etmeyi hedefliyor.